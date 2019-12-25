Глава минздрава Саратова сообщила об обысках в ее квартире

САРАТОВ, 25 дек - РИА Новости. Правоохранительные органы в среду провели обыски в квартире министра здравоохранения Правоохранительные органы в среду провели обыски в квартире министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной и ряда действующих сотрудников областного минздрава в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при закупке оборудования для детских поликлиник, сообщила сама Мазина.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями неустановленными сотрудниками областного минздрава. По версии следствия, в 2018 году региональный минздрав заключил с фирмой два госконтракта на поставку рентген-аппаратов стоимостью более 49 миллионов рублей для детских поликлиник, но несмотря на выявленные нарушения чиновники никаких мер для исправления ситуации не приняли. По данным прокуратуры, медицинское оборудование для детских поликлиник не соответствовало ГОСТ и было более дешевым, чем то, на которое проводился аукцион.

"Сегодня в 6.45 утра (5.45 мск) в квартире, где я проживаю в Саратове, сотрудниками правоохранительных органов был проведен обыск. В ходе него изъяты правоустанавливающие документы на объекты имущества, сведения о которых содержатся в моей декларации о доходах и размещены в открытых источниках", - говорится в заявлении Мазиной, предоставленном РИА Новости пресс-службой областного минздрава.

Министр отметила, что правоохранители предъявили ей постановление Ленинского районного суда Саратова от 19 декабря о проведении обыска и пояснили, что эти мероприятия связаны с расследованием дела о злоупотреблении полномочиями неустановленными сотрудниками минздрава области.

"Известно, что подобные мероприятия сегодня были проведены еще у ряда действующих сотрудников министерства с изъятием примерно таких же документов", - сообщила она.

Мазина подчеркнула, что министерство оказывает необходимое содействие правоохранительным органам по их запросам и обязательно будет это делать и дальше.

"Ведомство работает в штатном режиме, так как именно сейчас очень много работы по завершению года и планов на предстоящий период. В минздраве работают профессионалы, единая команда, нацеленная на результат именно в виде улучшения медицинской помощи", - добавила глава минздрава.