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МИД Польши отреагирует на слова Путина о политике республики в 1930-х
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РИА Новости

МИД Польши отреагирует на слова Путина о политике республики в 1930-х

15:36 25.12.2019
15152
CC BY-SA 3.0 / Adrian Grycuk / Ministerstwo Spraw Zagraniczych al. Szucha 23Здание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве
CC BY-SA 3.0 / Adrian Grycuk / Ministerstwo Spraw Zagraniczych al. Szucha 23
ВАРШАВА, 25 дек — РИА Новости. МИД Польши после рождественских праздников изучит слова президента России Владимира Путина о политике республики в 1930-х годах и роли занимавшего тогда пост посла в Германии Юзефа Липского, заявил РИА Новости представитель польского внешнеполитического ведомства.
В настоящее время в Польше отмечают Рождество, выходные продлятся до четверга включительно.
Выступая во вторник на расширенной коллегии Минобороны, Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" Липского, поддержавшего Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение". Путин зачитал выдержки из доклада посла Польши главе польского МИД: "Когда я это услышал,.. я ему ответил", - фюреру он ответил, Гитлеру - "если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве". Спикер Госдумы Вячеслав Володин позже заявил, что Польша должна извиниться за подобные высказывания.
"Поймите, что сейчас в нашей стране праздник, святой для большинства поляков. Вероятно, после выходных будет изучена ситуация, будут проанализированы слова президента Путина и других российских чиновников", - сказал собеседник агентства.
"Если будет принято решение о необходимости дипломатического реагирования, то это наступит не раньше пятницы", - добавил он.
Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
Вчера, 04:52Религия и мировоззрение
ФЕОР поддержала слова Путина о после Польши в нацистской Германии
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Юзеф ЛипскийМИД ПольшиВячеслав ВолодинВладимир ПутинПольшаРоссияВ мире
Популярные комментарии
момент был выбран не случайно. И праздник им попортил, и ответа до пятницы не будет. Хитрый план!
25 декабря, 15:39
Von Stirliz
2150000
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