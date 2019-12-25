МИД Польши отреагирует на слова Путина о политике республики в 1930-х

ВАРШАВА, 25 дек — РИА Новости. МИД Польши после рождественских праздников изучит слова президента России Владимира Путина о политике республики в 1930-х годах и роли занимавшего тогда пост посла в Германии Юзефа Липского, заявил РИА Новости представитель польского внешнеполитического ведомства.
В настоящее время в Польше отмечают Рождество, выходные продлятся до четверга включительно.
Выступая во вторник на расширенной коллегии Минобороны, Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" Липского, поддержавшего Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение". Путин зачитал выдержки из доклада посла Польши главе польского МИД: "Когда я это услышал,.. я ему ответил", - фюреру он ответил, Гитлеру - "если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве". Спикер Госдумы Вячеслав Володин позже заявил, что Польша должна извиниться за подобные высказывания.
"Поймите, что сейчас в нашей стране праздник, святой для большинства поляков. Вероятно, после выходных будет изучена ситуация, будут проанализированы слова президента Путина и других российских чиновников", - сказал собеседник агентства.
"Если будет принято решение о необходимости дипломатического реагирования, то это наступит не раньше пятницы", - добавил он.