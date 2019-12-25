МИД Польши отреагирует на слова Путина о политике республики в 1930-х

Выступая во вторник на расширенной коллегии Минобороны, Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" Липского, поддержавшего Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение". Путин зачитал выдержки из доклада посла Польши главе польского МИД: "Когда я это услышал,.. я ему ответил", - фюреру он ответил, Гитлеру - "если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве". Спикер Госдумы Вячеслав Володин позже заявил, что Польша должна извиниться за подобные высказывания.