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Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
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РИА Новости

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

15:34 25.12.2019 (обновлено: 00:42 26.12.2019)
9043
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 13 сентября 2019
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 13 сентября 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Глава Минздрава Вероника Скворцова прокомментировала слова вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах проведена ужасно.
Как отметила министр, Голикова права в том, что программу в разных регионах провели по-разному.
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Скворцова уточнила, что исходно Минздрав поставил определенные условия, в том числе недопустимость закрытия детских отделений, отделений скорой помощи, а также единственных медицинских организаций на территории.

"Фактически речь шла только о крупных городах, о дублирующихся, излишних койках, как правило, терапевтического профиля. Действительно, когда регионы начали над этим работать, определенные несовершенства в работе наблюдались — не во всех регионах, но в некоторых. Поэтому с регионами проводилась очень серьезная разъяснительная работа".

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 13 сентября 2019
Вероника Скворцова
Она подчеркнула, что сама посещала все регионы, представители министерства также многократно выезжали в субъекты в соответствии со своим профилем.
"Поэтому, наверное, может быть, излишне эмоционально говорить о том, что там что-то ужасно проводилось. И, очевидно, нельзя согласиться с тем, что снизилась доступность и качество, это — нет. Иначе мы бы не обеспечили за последний период времени рост продолжительности жизни на 5,6 года", — заключила Скворцова.
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Татьяна ГоликоваВероника СкворцоваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Медицина у нас дрянь. И это установленный факт. Деньги если есть, то может еще и вылечат, а может и нет. Денег нет - только народные средства. И без разницы, что про это говорят Голикова и Скворцова. Они в великих государственных мужей играют.
25 декабря, 15:41
Д Денис Хорошев
10410415
Оптимизация прошла не " ужасно" ....Калиниградская область ,чуть больше миллиона населения, закрыт онкологический диспансер, НО в здании диспансера сделали хоспис, но активно обещают построить...у онкологу - урологу в областную 4 февраля записалась на 20 марта ...запись сдать анализы за 3 недели...страшные переполненные палаты, а нередко и коридоры...в поликлинике практически не осталось узких специалистов...какой ещё должна быть нынешняя медицина что стать ужасной
25 декабря, 15:42
Tatiana Solo
87001612
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