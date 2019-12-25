Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Глава Минздрава Вероника Скворцова прокомментировала слова вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах проведена ужасно.
Как отметила министр, Голикова права в том, что программу в разных регионах провели по-разному.
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Скворцова уточнила, что исходно Минздрав поставил определенные условия, в том числе недопустимость закрытия детских отделений, отделений скорой помощи, а также единственных медицинских организаций на территории.
"Фактически речь шла только о крупных городах, о дублирующихся, излишних койках, как правило, терапевтического профиля. Действительно, когда регионы начали над этим работать, определенные несовершенства в работе наблюдались — не во всех регионах, но в некоторых. Поэтому с регионами проводилась очень серьезная разъяснительная работа".
Она подчеркнула, что сама посещала все регионы, представители министерства также многократно выезжали в субъекты в соответствии со своим профилем.
"Поэтому, наверное, может быть, излишне эмоционально говорить о том, что там что-то ужасно проводилось. И, очевидно, нельзя согласиться с тем, что снизилась доступность и качество, это — нет. Иначе мы бы не обеспечили за последний период времени рост продолжительности жизни на 5,6 года", — заключила Скворцова.