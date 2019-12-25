Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

"Фактически речь шла только о крупных городах, о дублирующихся, излишних койках, как правило, терапевтического профиля. Действительно, когда регионы начали над этим работать, определенные несовершенства в работе наблюдались — не во всех регионах, но в некоторых. Поэтому с регионами проводилась очень серьезная разъяснительная работа".

Она подчеркнула, что сама посещала все регионы, представители министерства также многократно выезжали в субъекты в соответствии со своим профилем.

"Поэтому, наверное, может быть, излишне эмоционально говорить о том, что там что-то ужасно проводилось. И, очевидно, нельзя согласиться с тем, что снизилась доступность и качество, это — нет. Иначе мы бы не обеспечили за последний период времени рост продолжительности жизни на 5,6 года", — заключила Скворцова.