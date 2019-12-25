Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-25T15:26+0300
https://ria.ru/20191225/1562835273.html
Ливийские власти заявили, что в страну направляются боевики из Сирии
https://cdn21.img.ria.ru/images/155241/44/1552414409_0:32:3071:1759_1036x0_80_0_0_e68a88056b68f23329fdc8ab123fe482.jpg
РИА Новости

Ливийские власти заявили, что в страну направляются боевики из Сирии

15:25 25.12.2019 (обновлено: 15:26 25.12.2019)
1918
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, FileВоенные в Ливии
Военные в Ливии
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, File
Военные в Ливии. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Советник главы временного правительства на востоке Ливии Абдаллы ат-Тани Ареф Али Найед, ранее являвшийся кандидатом в президенты страны, заявил РИА Новости, что есть достоверные данные о передвижении боевиков террористических организаций "Исламское государство"* (ИГ*) и "Джебхат ан-Нусра"* из Сирии в Ливию.
"(В начале недели – ред.) были заслуживающие доверия сообщения о перевозке находящихся в Сирии боевиков-исламистов "ан-Нусры"*, ИГ* и различных группировок в Ливию через Мисрату, чтобы воевать против Ливийской национальной армии", - заявил собеседник агентства.
Ситуация в Сирии
21 декабря, 02:28Война в Сирии
В США назвали число остающихся под стражей в Сирии боевиков ИГ*
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство", запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещена в России
000024
Обсудить 2
Халифа ХафтарАбдалла ат-ТаниМуаммар КаддафиЛивияСирияВ мире
Рекомендуем
Сирийские военные на линии обороны на северо-западе района Манбидж
Боевики отказались сдать без боя сирийский Маарет-Нууман, сообщили СМИ
Американские военнослужащие в Сирии
Иран готов помочь Сирии вывести американские войска из страны
Военные в Ливии
Власти востока Ливии обвинили турецкие войска в присутствии в стране
Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб
Сирийская армия сообщила об освобождении более 40 деревень в Идлибе
Cоветник по международным вопросам духовного лидера исламской революции в Иране Али Акбар Велаяти
Сирийцы и ливанцы ответят Израилю за авиаудары, заявили в Иране
Дамаск
В МИД Сирии назвали причину приостановки переговоров с курдами
Пресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын
Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
На Украине возбудили дело после проезда поезда по Крымскому мосту
Сирийский военный
Эксперт оценил перспективы дальнейшего продвижения сирийской армии
Дамаск на рассвете
В Сирии сообщили о начале геологоразведки нефти совместно с Россией
Линии электропередачи во Львовской области
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей
Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий в Сирии
Авиабаза Хмеймим в Сирии
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Бойцы сирийских правительственных войск в провинции Идлиб
Сирийская армия взяла стратегически важный город Джарджаназ в Идлибе
Специальный советник и пресс-секретарь президента Турции Ибрахим Калын
В Турции раскритиковали ряд стран за военную поддержу Хафтара в Ливии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Исследование: четверть российских компаний хотят расширять штат
03:07Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
02:49Британская звезда посоветовала туристам проверить паспорта
02:09Гарик Харламов рассказал, над чем никогда не будет шутить
02:06Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме Насти Ивлеевой
02:00Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице
01:44В Атенском ущелье в Грузии ликвидировали почти все лесные пожары
01:36У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
01:35Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене
01:31Новак объяснил, почему государство оказывает поддержку "Ямалу СПГ"
01:31Бывший супруг норвежской принцессы, писатель Ари Бен покончил с собой
01:24В Саудовской Аравии после многолетних дискуссий отменили ранние браки
01:19РФ и Киев на выходных должны финализировать документы по транзиту газа
01:15Новак рассказал, как новые проекты увеличат производство СПГ
01:11На севере Буркина-Фасо десять солдат погибли во время новой атаки
01:10Рогозин объяснил решение возобновить переговоры с США по Gateway
01:08ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают политиком года
01:01ВЦИОМ выяснил, где россияне планируют встретить Новый год
01:00Господдержка "Евродон-Юг" не спасла предприятие от банкротства
01:00Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания
Лента новостейМолния