Ливийские власти заявили, что в страну направляются боевики из Сирии

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Советник главы временного правительства на востоке Советник главы временного правительства на востоке Ливии Абдаллы ат-Тани Ареф Али Найед, ранее являвшийся кандидатом в президенты страны, заявил РИА Новости, что есть достоверные данные о передвижении боевиков террористических организаций "Исламское государство"* (ИГ*) и "Джебхат ан-Нусра"* из Сирии в Ливию.

"(В начале недели – ред.) были заслуживающие доверия сообщения о перевозке находящихся в Сирии боевиков-исламистов "ан-Нусры"*, ИГ* и различных группировок в Ливию через Мисрату, чтобы воевать против Ливийской национальной армии", - заявил собеседник агентства.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство", запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.