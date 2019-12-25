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Новый год—2020
2019-12-25T15:25+0300
https://ria.ru/20191225/1562835216.html
Путин примет участие в новогоднем вечере в Большом театре
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РИА Новости

Путин примет участие в новогоднем вечере в Большом театре

15:25 25.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 26 декабря примет участие в торжественном вечере по случаю встречи Нового года, который пройдет в Большом театре, сообщает пресс-служба Кремля.
"Глава государства примет участие в торжественном вечере по случаю встречи нового, 2020 года. На сцене Большого театра будут представлены одноактные балеты "Кармен-сюита" и "Бриллианты", - говорится в сообщении.
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На праздничное мероприятие приглашены, в частности, члены правительства, представители Совфеда и Госдумы, деятели науки, культуры, искусства, спорта, военные, главы традиционных конфессий, лидеры политических партий, руководители крупнейших предприятий и общественных организаций.
В Кремле также напомнили, что 26 декабря Путин также проведет заседание Госсовета, посвященное государственной аграрной политике. В ходе заседания планируется обсудить вопросы эффективного сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий.
Президент России Владимир Путин
29 ноября, 14:34Новый год—2020
Песков сообщил, что Путин будет работать 31 декабря
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Новый год—2020Новый ГодБольшой театрВладимир ПутинРоссияОбщество
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