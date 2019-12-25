Путин примет участие в новогоднем вечере в Большом театре

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин 26 декабря примет участие в торжественном вечере по случаю встречи Нового года , который пройдет в Большом театре, сообщает пресс-служба Кремля.

"Глава государства примет участие в торжественном вечере по случаю встречи нового, 2020 года. На сцене Большого театра будут представлены одноактные балеты "Кармен-сюита" и "Бриллианты", - говорится в сообщении.

На праздничное мероприятие приглашены, в частности, члены правительства, представители Совфеда и Госдумы, деятели науки, культуры, искусства, спорта, военные, главы традиционных конфессий, лидеры политических партий, руководители крупнейших предприятий и общественных организаций.