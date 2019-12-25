В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестов

ПЕКИН, 25 дек – РИА Новости. Полиция Полиция Гонконга в среду вечером применила слезоточивый газ и перцовый спрей для разгона антиправительственных протестов в районах Монг-Кок и Шатин, сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK

Протестующие вышли на улицы и собрались в торговых центрах еще в рождественский сочельник, устроив многочисленные шествия, множественные погромы магазинов, поджоги. Участники демонстраций блокируют улицы, ломают светофоры, нападают на прохожих, бросают в сотрудников полиции бутылки с зажигательной смесью.

В свою очередь протестующие обвиняют полицию в жестоком обращении и применении чрезмерной силы для разгонов протестов во вторник и среду. Участники демонстраций выкрикивают уже хорошо знакомые всем лозунги "Распустить полицию прямо сейчас", "Пять требований, ни одним меньше" и "Независимость Гонконгу".

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм выразила недовольство поведением протестующих, заявив, что местные жители и многочисленные туристы, приехавшие в город на праздники, остались разочарованы тем, что празднования были омрачены и отменены из-за поведения "группы эгоистичных и безрассудных протестующих".

"Подобные незаконные действия не только омрачили праздничное настроение, но также неблагоприятно отразились на местном бизнесе. Правительство приложит все усилия для поддержания закона и порядка, и восстановить мир в Гонконге", - заявила Лэм.