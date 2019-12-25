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Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2019-12-25T18:33+0300
https://ria.ru/20191225/1562834802.html
Итоги года в космонавтике: Восточный, смерть и роботы
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РИА Новости

Итоги года в космонавтике: Восточный, смерть и роботы

15:21 25.12.2019 (обновлено: 18:33 25.12.2019)
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© РоскосмосАнтропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
© Роскосмос
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В 2019 году впервые за 16 лет при пусках российских космических ракет обошлось без аварий, в космос отправлен новый телескоп "Спектр-РГ", который в декабре приступил к изучению Вселенной, а на орбиту - российский человекоподобный робот, началось строительство стартового стола для "Ангары" на космодроме Восточный, а с Земли впервые обнаружена межзвездная комета.
Не обошлось и без трагических событий. В уходящем году скончались Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос, и его коллега по отряду космонавтов Валерий Быковский. О десяти главных событиях отечественной космонавтики в 2019 году читайте в материале РИА Новости.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
22 декабря, 14:48
Россия настаивает на обсуждении темы вывода оружия в космос

Обошлось

Впервые за 16 лет Россия завершает год без аварийных космических запусков. Уже выполнены 24 космических старта: 13 – с космодрома Байконур, 7 – с Плесецка, 1 – с Восточного, 3 – с Куру. Еще один пуск планируется на 27 декабря с Плесецка.
Не все пуски прошли гладко. В феврале первый в этом году старт едва не завершился аварией. При выведении на орбиту созданного в России египетского спутника дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A в третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б" преждевременно выключился двигатель из-за нехватки окислителя. Однако ситуацию спас разгонный блок "Фрегат", который смог доставить аппарат на расчётную орбиту.
Еще одной аварии удалось избежать во время подготовки к запуску в феврале первых шести британских спутников OneWeb. В магистрали подачи гелия во "Фрегате" обнаружили трещину. Российскому специалисту пришлось лететь через всю Атлантику на космодром Куру, чтобы заварить отверстие.
Капсула с членами основного экипажа МКС-57/58 космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом после аварийной посадки в степи Казахстана
24 августа, 09:47
Нештатные ситуации c российскими космическими аппаратами в 2016-2019 годах
Не менее драматичная подготовка была перед июльским запуском российско-немецкой астрофизической обсерватории "Спектр-РГ". Сначала старт отложили из-за разрядившегося аккумулятора. Затем в магистрали наддува бака окислителя на второй ступени ракеты "Протон-М" была найдена трещина, которую со второй попытки удалось заварить и заклеить герметиком.
В мае российская ракетно-космическая техника показала свою живучесть: сразу после старта с Плесецка в ракету "Союз-2.1б" попала молния, но это не помешало ей вывести на орбиту навигационный спутник "Глонасс-М".
Однако 24 пусков, пусть даже всех успешных, не хватило, чтобы сместить с лидерских позиций Китай с его 33 пусками (31 успешный) и США с 27 космическими стартами.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
16 декабря, 10:11
Рогозин рассказал о специфической статистике пусков Роскосмоса

Первый в бездне

В 2019 году не стало Алексея Леонова. Человека-легенды. Первого человека, вышедшего в открытый космос. Он скончался 11 октября в Москве после продолжительной болезни на 86-м году жизни. Его похоронили со всеми почестями на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.
Леонов был 11-м советским космонавтом. В марте 1965 года он впервые в мире "шагнул в космическую бездну" с борта корабля "Восход-2". Выход продлился 12 минут. В июле 1975 года Леонов стал участником первого советско-американского группового космического полета, во время которого корабль "Союз-19" дважды состыковался с кораблем "Аполлон", а советский и американский экипажи посещали корабли друг друга.
Космонавт Алексей Леонов в скафандре
11 октября, 18:35РИА Наука
Алексей Леонов: космонавт, без которого не было бы МКС
Перед этим Леонов проходил подготовку к облету Луны и высадке на ее поверхности по советской лунной программе, но она была закрыта после американского успеха.
Раньше, 27 марта, не стало еще одного участника первого отряда космонавтов - Валерия Быковского. Он ушел из жизни на 85-м году. На его счету три космических полета. Первый Быковский совершил в качестве командира корабля "Восток-5" в июне 1963 года. Его полет длительностью 5 суток проходил совместно с полетом корабля "Восток-6", пилотируемого Валентиной Терешковой. Во второй раз Быковский отправился в космос в сентябре 1976 года, а в третий – в августе 1978 года.
На сегодняшний день жив лишь один участник первого набора в космонавты – Борис Волынов.
Алексей Леонов — космонавт, изобретатель, художник
© РИА Новости

Алексей Леонов был 11-м космонавтом мира и первым человеком, совершившим выход в открытый космос.

Космонавт Алексей Леонов в скафандре
1 из 16

Алексей Леонов был 11-м космонавтом мира и первым человеком, совершившим выход в открытый космос.

© РИА Новости
© РИА Новости / Юрий Сомов

Учился в школе летчиков в Кременчуге и Чугуевском военное авиационном училище.

Алексей Леонов - летчик-космонавт СССР
2 из 16

Учился в школе летчиков в Кременчуге и Чугуевском военное авиационном училище.

© РИА Новости / Юрий Сомов
© РИА Новости / Александр Моклецов

В 1960 году был зачислен в первый отряд советских космонавтов.

Алексей Леонов - летчик-космонавт СССР после тренировочного полета
3 из 16

В 1960 году был зачислен в первый отряд советских космонавтов.

© РИА Новости / Александр Моклецов
© РИА Новости / Александр Моклецов

В марте 1965 года Леонов совершил свой первый орбитальный полет на корабле "Восход-2".

Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов за наброском рисунка Выход в космос
4 из 16

В марте 1965 года Леонов совершил свой первый орбитальный полет на корабле "Восход-2".

© РИА Новости / Александр Моклецов
© РИА Новости / Александр Моклецов

К выходу в открытый космос, который длился 12 минут, Леонов готовился больше двух лет.

Экипаж космического корабля Восход-2 - летчики-космонавты СССР Павел Беляев (второй слева) и Алексей Леонов (второй справа) дают интервью в Агентстве печати Новости
5 из 16

К выходу в открытый космос, который длился 12 минут, Леонов готовился больше двух лет.

© РИА Новости / Александр Моклецов
© РИА Новости / Александр Моклецов

Позже он признавался, что не знал, что его ждет, а его близким не было известно о предстоящем событии.

Экипаж космического корабля Союз-19 - дважды Герои Советского Союза, летчики-космонавты СССР Алексей Леонов и Валерий Кубасов дают интервью после приземления восточнее города Аркалыка
6 из 16

Позже он признавался, что не знал, что его ждет, а его близким не было известно о предстоящем событии.

© РИА Новости / Александр Моклецов
© РИА Новости

"Я шел в никуда! Я ничего не знал и никто в мире не знал, что я там встречу и что со мной будет. Было ли мне страшно? Нет. Меня вело любопытство и желание узнать, что же там", — говорил он.

Космонавт Алексей Леонов в открытом космическом пространстве. 18 марта 1965 года
7 из 16

"Я шел в никуда! Я ничего не знал и никто в мире не знал, что я там встречу и что со мной будет. Было ли мне страшно? Нет. Меня вело любопытство и желание узнать, что же там", — говорил он.

© РИА Новости
© РИА Новости

В конце 1960-х годов Алексей Леонов готовился к облету Луны и высадке на ее поверхность.

Космонавт Алексей Леонов на аэродроме Шереметьево
8 из 16

В конце 1960-х годов Алексей Леонов готовился к облету Луны и высадке на ее поверхность.

© РИА Новости
© РИА Новости / Лев Иванов

Если бы Советский Союз выиграл "лунную гонку", Леонов стал бы первым человеком на Луне.

Летчик-космонавт СССР Алексей Архипович Леонов и генерал-лейтенант авиации, помощник Главнокомандующего ВВС по космосу Николай Петрович Каманин играют в бильярд
9 из 16

Если бы Советский Союз выиграл "лунную гонку", Леонов стал бы первым человеком на Луне.

© РИА Новости / Лев Иванов
© РИА Новости / Александр Моклецов

В 1975 году Леонов участвовал в знаменитом полете по программе "Союз — Аполлон" и первой стыковке космических кораблей СССР и США.

Члены экипажа космического корабля Союз-19 по программе ЭПАС (Союз-Аполлон) летчики-космонавты СССР командир корабля Алексей Леонов (слева) и бортинженер Валерий Кубасов перед стартом
10 из 16

В 1975 году Леонов участвовал в знаменитом полете по программе "Союз — Аполлон" и первой стыковке космических кораблей СССР и США.

© РИА Новости / Александр Моклецов
© РИА Новости / РИА Новости

В 1992 году вышел в отставку в звании генерал-майора авиации.

Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов забрасывает баскетбольный мяч в корзину
11 из 16

В 1992 году вышел в отставку в звании генерал-майора авиации.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / РИА Новости

Алексей Леонов — кандидат технических наук, автор четырех изобретений и более десяти научных трудов.

Космонавт Алексей Леонов после тренировочного полета на реактивном самолете. Снимок до полета в космос
12 из 16

Алексей Леонов — кандидат технических наук, автор четырех изобретений и более десяти научных трудов.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Удостоен многочисленных наград: был дважды Героем Советского Союза, лауреатом Государственной премии СССР , награжден двумя орденами Ленина, орденом Красной Звезды, орденами "За заслуги перед Отечеством" I, III и IV степеней.

Председатель правительства России Владимир Путин вручает премию правительства России имени Ю.А.Гагарина летчику-космонавту СССР, дважды Герою Советского Союза Алексею Леонову
13 из 16

Удостоен многочисленных наград: был дважды Героем Советского Союза, лауреатом Государственной премии СССР , награжден двумя орденами Ленина, орденом Красной Звезды, орденами "За заслуги перед Отечеством" I, III и IV степеней.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Сергей Гунеев

Космонавт увлекался живописью и был почетным членом Российской академии художеств.

Алексей Архипович Леонов - Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, генерал-майор авиации - в павильоне Космос на ВДНХ СССР
14 из 16

Космонавт увлекался живописью и был почетным членом Российской академии художеств.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
© РИА Новости / РИА Новости

А еще он снимал любительские фильмы, к которым придумал шуточную заставку "Продукция киностудии "Леоновфильм".

Космонавт Алексей Леонов с дочерью Викой
15 из 16

А еще он снимал любительские фильмы, к которым придумал шуточную заставку "Продукция киностудии "Леоновфильм".

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Космонавт Алексей Леонов.

Космонавт Алексей Леонов во время интервью агентству РИА Новости
16 из 16

Космонавт Алексей Леонов.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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1 из 16

Алексей Леонов был 11-м космонавтом мира и первым человеком, совершившим выход в открытый космос.

© РИА Новости
2 из 16

Учился в школе летчиков в Кременчуге и Чугуевском военное авиационном училище.

© РИА Новости / Юрий Сомов
3 из 16

В 1960 году был зачислен в первый отряд советских космонавтов.

© РИА Новости / Александр Моклецов
4 из 16

В марте 1965 года Леонов совершил свой первый орбитальный полет на корабле "Восход-2".

© РИА Новости / Александр Моклецов
5 из 16

К выходу в открытый космос, который длился 12 минут, Леонов готовился больше двух лет.

© РИА Новости / Александр Моклецов
6 из 16

Позже он признавался, что не знал, что его ждет, а его близким не было известно о предстоящем событии.

© РИА Новости / Александр Моклецов
7 из 16

"Я шел в никуда! Я ничего не знал и никто в мире не знал, что я там встречу и что со мной будет. Было ли мне страшно? Нет. Меня вело любопытство и желание узнать, что же там", — говорил он.

© РИА Новости
8 из 16

В конце 1960-х годов Алексей Леонов готовился к облету Луны и высадке на ее поверхность.

© РИА Новости
9 из 16

Если бы Советский Союз выиграл "лунную гонку", Леонов стал бы первым человеком на Луне.

© РИА Новости / Лев Иванов
10 из 16

В 1975 году Леонов участвовал в знаменитом полете по программе "Союз — Аполлон" и первой стыковке космических кораблей СССР и США.

© РИА Новости / Александр Моклецов
11 из 16

В 1992 году вышел в отставку в звании генерал-майора авиации.

© РИА Новости / РИА Новости
12 из 16

Алексей Леонов — кандидат технических наук, автор четырех изобретений и более десяти научных трудов.

© РИА Новости / РИА Новости
13 из 16

Удостоен многочисленных наград: был дважды Героем Советского Союза, лауреатом Государственной премии СССР , награжден двумя орденами Ленина, орденом Красной Звезды, орденами "За заслуги перед Отечеством" I, III и IV степеней.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
14 из 16

Космонавт увлекался живописью и был почетным членом Российской академии художеств.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
15 из 16

А еще он снимал любительские фильмы, к которым придумал шуточную заставку "Продукция киностудии "Леоновфильм".

© РИА Новости / РИА Новости
16 из 16

Космонавт Алексей Леонов.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк

Первая межзвездная

В конце августа крымский астроном-любитель Геннадий Борисов с помощью собственноручно собранного телескопа обнаружил в небе необычный объект – он двигался не в том направлении, в каком обычно движутся астероиды. Астроном замерил его параметры и передал в базу данных Центра малых планет, где подтвердили, что этот неизвестный объект никто еще не наблюдал.
После дополнительных подсчетов, которые были подтверждены и другими астрономами, оказалось, объект является первой зафиксированной с Земли межзвездной кометой. До этого был известен всего один межзвездный объект – астероид Оумуамуа, открытый во время пролета Солнечной системы в 2017 году.
Размеры кометы, которую назвали 2I/Borisov, могут составлять от 5 до 20 километров. Сейчас она находится на расстоянии примерно 300 миллионов километров от Земли. Ее скорость и траектория таковы, что она не подвергнется гравитационному воздействию Солнца и навсегда покинет нашу систему. Однако произойдет это не скоро. Как рассказал РИА Новости Борисов, до края Солнечной системы комета доберется только через несколько десятилетий.
Спектральные наблюдения, которые проводили большие наземные телескопы, показали, что состав гостьи из дальнего космоса похож на состав комет Солнечной системы.
Телескоп астронома Геннадия Борисова
23 декабря, 05:02
Комета Борисова пробудет в Солнечной системе десятилетия

Свое око во Вселенной

13 июля после многолетних переносов наконец-то была запущена в космос обсерватория "Спектр-РГ" (Рентген-Гамма). На российской платформе установлены два прибора - немецкий eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка и российский ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.
Сейчас аппарат уже достиг своего рабочего положения в районе точки Лагранжа L2 (где уравновешивается влияние Солнца и Земли) в 1,5 миллиона километров от Земли. До этого Россия еще не отправляла нагрузку в эту точку. С 12 декабря, как рассказывал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, телескоп уже обнаружил более 300 скоплений галактик.
Цель "Спектра-РГ" - составить за четыре года карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Карта будет завершена и обнародована в районе 2025 года. Еще 2,5 года будут посвящены точечным наблюдениям объектов вселенной по заявкам мирового научного сообщества.
"Спектр-РГ" стал в каком-то смысле преемником телескопа "Спектр-Р", который с 2011 года работал в космосе и отключился только в 2019 году, превысив гарантийный срок службы в 2,5 раза.
Астрофизическая обсерватория Спектр-РГ
22 декабря, 08:00РИА Наука
"Спектр-РГ" откроет три миллиона черных дыр и изучит хребет Галактики

Испугавшийся молотка робот "Фёдор"

В уходящем году в космос впервые полетел российский человекоподобный робот "Федор". Изначально он создавался для нужд МЧС и должен был стать спасателем, но волею судеб андроид полетел в космос.
В полет он отправился в корабле "Союз МС-14" на ракете "Союз-2.1а". Это был беспилотный пуск для испытания системы аварийного спасения и тестирования новой ракеты в связке с кораблем. До этого все "Союзы" летали на ракетах "Союз-ФГ" с украинскими комплектующими. Чтобы не отправлять пустой корабль, в него погрузили робота.
Антропоморфный робот Skybot F-850 на борту МКС
13 ноября, 17:21РИА Наука
Разработчики показали будущих "детей" робота "Федора"
Но с первой попытки причалить к станции корабль с андроидом не смог. Состыковаться удалось со второй попытки – через три дня. Нештатная ситуация произошла из-за отказа системы сближения "Курс" в российском модуле "Поиск". Как впоследствии выяснилось, причина была банальной: кто-то выдернул кабель системы стыковки на станции.
Эти приключения не помешали роботу пройти тестирование. Однако оно было нелёгким. Так, космонавт Алексей Овчинин не смог включить электропитание "Фёдора" и предложил стукнуть молотком по кнопке. Выслушав угрозу, робот сразу включился.
На станции андроид под дистанционным управлением космонавта Александра Скворцова, облачённого в экзоскелет и шлем, поработал руками с отверткой и ключами, состыковал электрические соединители, включал дрель, протирал руки полотенцем и отвечал на вопросы экипажа.
В сентябре "Фёдор" возвратился на Землю, но на месте посадки отказался включаться из-за разрядившихся аккумуляторов. Роскосмос принял решение больше "Фёдора" в космос не посылать. Вместо него изобретут нового.
Вид на Землю с Луны
15 октября, 03:06Хочу стать космонавтом
Источник: "Роскосмос" планирует отправить на Луну "внука" робота "Федора"

Планов громадьё

6 сентября 2019 года войдет в историю отечественной космонавтики как День перемен или День возвращения к истокам. Многие из тех, кто следит за российской космической программой, были тогда наверняка удивлены.
В этот день президент России проводил инспекцию космодрома Восточный, где собрал совещание по космической программе. Роскосмос представил там свои новые планы, часть из которых оказалась забытыми старыми.
Были отменены испытательные запуски корабля "Федерация" на ракете "Союз-5" с Байконура. Вместо этого Роскосмос вернулся к идее двухлетней давности – проводить испытания корабля на ракете "Ангара" и запускать его с космодрома Восточный. Тут же корабль "Федерация" переименовали в "Орла" и сдвинули его первый испытательный полет на год – с 2022 на 2023 год. По итогам совещания было анонсировано создание ракеты-носителя "Союз-6" с поставляемыми в США ракетными двигателями РД-180, согласован облик сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне "Енисей" и сверхлегкой многоразовой ракеты "Крыло-СВ".
А за несколько дней до этого Роскосмос впервые показал макет буксира с ядерной энерго-двигательной установкой мегаваттного класса. Планируется, что этот буксир будет обеспечивать доставку грузов к Луне и Марсу, транспортировать тяжелые спутники по околоземной орбите.
Владимир Путин и генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин во время встречи
23 ноября, 19:43
Рогозин не сомневается, что космодром "Восточный" достроят в срок

Мы строили, строили...

На космодроме Восточный летом развернулась новая стройка. Роскосмос и ПСО "Казань" взялись за создание инфраструктуры для пусков тяжелой ракеты "Ангара", хотя объекты первой очереди строительства для пусков "Союзов" еще не закончены. Более того, в планах Роскосмоса до завершения этой стройки начать новую. В 2022 году решено начать строить стартовый стол для сверхтяжелой ракеты.
По контракту с Роскосмосом, заключённому в октябре 2018 года, ПСО "Казань" должно было приступить к сооружению стартового стола для ракеты "Ангара" на космодроме Восточный в феврале 2019 года. Но в январе 2019 года вице-премьер РФ Юрий Борисов объявил о расторжении контракта из-за тяжелого финансового положения ПСО "Казань". Трём другим российским строительным компаниям были предложено продолжить работу, однако они за дело не взялись. В результате строительство оставили за казанской фирмой.
К непосредственно строительно-монтажным работам на стартовом комплексе ПСО "Казань" приступило в июне – строители начали рыть котлованы. А в июле Рогозин пожаловался, что строительству месяц мешали дожди, заливавшие котлованы. Однако непогода не помешала Роскосмосу в сентябре при визите на Восточный Владимира Путина отчитаться об успехах стройки.
А чтобы защитить площадку от непогоды зимой, в декабре над местом стартового стола был развёрнут шатёр размером с футбольное поле. Это позволит проводить бетонирование в комфортных условиях, так как мороз на космодроме зимой достигает минус 50 градусов.
Завершение строительства стартового комплекса намечается в конце 2022 года. Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с Восточного планируется осуществить в августе-сентябре 2023 года. При этом ракеты "Ангара" будут готовить к старту в монтажно-испытательном корпусе, в котором сейчас готовятся ракеты "Союз-2". Свой корпус подготовки у "Ангары" появится только в 2027 году.
Стартовый комплекс космодрома Восточный
12 ноября, 10:57
Рогозин пообещал достроить первую очередь Восточного в ближайшие годы

На страже мирного космоса

В 2019 году Минобороны впервые сообщило об успешном испытании в космосе спутника-защитника. Он был выведен на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк 10 июля вместе с напарником. Аппараты получили обозначение "Космос-2535" и "Космос-2536". Один из них по терминологии военного ведомства "спутник-регистратор", второй "спутник-инспектор". Кто из них кто, не раскрывается. Но если "инспектор" осмотрел другой аппарат, провел его обслуживание и передал на Землю информацию о состоявшемся осмотре, то второй протестировал аппаратуру для регистрации космического мусора, электронного и протонного излучения внешнего естественного радиационного пояса Земли, протонов и тяжелых заряженных частиц, солнечных и галактических космических лучей.
Тестирование спутника-защитника в паре с "инспектором", судя по всему, связано с ростом активности на орбите иностранных космических аппаратов аналогичной функциональности, что создает потенциальную угрозу функционированию российской орбитальной группировки. Такие аппараты способны не только подойти на минимальное расстояние и исследовать "спутник-жертву" в оптическом и других диапазонах, но и воздействовать на них разными средствами вплоть до вывода из строя определенной аппаратуры или всего спутника.
Здание министерства иностранных дел РФ
25 января, 15:35
Россия намерена использовать космос только в мирных целях, заявили в МИД

Увлеклись неймингом

Роскосмос в уходящем году активно взялся за переименование и придумывание новых названий для пока не существующей космической техники. Началось все еще в прошлом году, когда ракету среднего класса "Союз-5", по которой не выпущена и проектная документация, переименовали в "Иртыш".
Грядущую глобальную смену названий предвещало заявление в 2016 году занимавшего тогда пост вице-премьера Рогозина, что разгонные блоки получат имена рек европейской части России, а ракеты-носители будут названы в честь водных артерий Сибири и Дальнего Востока.
"Названия должны быть патриотические. Космос должен рассказывать об истории страны, названия должны быть связаны с историей страны, ее географией. Не должно быть случайных названий", - рассказал Рогозин журналистам в сентябре.
Он привел пример названий ракет "Союз" "Протон", "Зенит", космических кораблей "Союз", "Восток", "Восход". "То есть ничего общего", - отметил тогда Рогозин.
Положенная в прошлом году основа новой традиции продолжила становление в январе 2019 года, когда из Twitter Рогозина стало известно, что новая российская сверхтяжелая ракета для полета на Луну будет называться "Енисей". Затем источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что еще более тяжелая ракета получит название "Дон" (несмотря на то, что это река европейской части России).
Частью сверхтяжелой ракеты должна была стать ракета "Союз-7" с условным названием "Волга", которая в сентябре поменяла номер и название на "Союз-6" и "Амур".
Помимо того, по инициативе Рогозина сменил название и пол новый российский космический корабль. Прежде в ходе общенационального голосования ему выбрали имя "Федерация". Но женское имя, по словам главы Роскосмоса, плохо подходило слову мужского рода "корабль". Вместо этого он предложил называть корабли по реестру кораблей Петра Первого, первым из которых был "Орел". Так и поступили. Какое название получит второй корабль, Рогозин журналистам не сказал, хотя известно, что ведется строительство сразу двух новых пилотируемых кораблей.
Ракетами и кораблями Роскосмос не ограничился. Недавно стало известно, что следующий после робота "Федора" российский робот-космонавт, предназначенный для выходов в открытый космос, получит имя "Артем". Примечательно, что такие же имена носят внуки Рогозина.
"Это типологизация - наведение порядка в голове. Имя дает порядок", - пояснял глава Роскосмоса.
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
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Кто крайний?

Летом 2019 года Роскосмос и Центр подготовки космонавтов объявили новый набор в отряд космонавтов. Этой 18-й набор в истории российской космонавтики. Всего планируется отобрать четырех человек. Документы на полет в космос можно будет подать до 1 июня 2020 года, потом еще четыре месяца отводится на их рассмотрение. МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером отбора.
Предыдущий набор в космонавты стартовал в 2017 году и завершился в 2018 году. Были поданы около 420 заявок от желающих со всей страны, однако отбор прошли лишь лучшие - восемь человек.
Опытом по отбору и подготовке космонавтов Россия делится с другими странами мира. Недавно российские специалисты помогли отобрать кандидатов на полет в ОАЭ, результатом чего стал полет на МКС Хазза аль-Мансури. Сейчас Россия оказывает помощь в отборе Индии и ряду других стран.
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