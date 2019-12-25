Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2019-12-25T15:10+0300
https://ria.ru/20191225/1562833952.html
В Госдуму внесли проект об ограничении рекламы в кинотеатрах
https://cdn22.img.ria.ru/images/150800/95/1508009512_0:77:1500:921_1036x0_80_0_0_bb662a9b8a45e3b3701996c7a6b47b71.jpg
РИА Новости

В Госдуму внесли проект об ограничении рекламы в кинотеатрах

15:10 25.12.2019
204
© РИА Новости / Илья ПиталевЗрители в кинотеатре
Зрители в кинотеатре
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму проект закона об ограничении длительности рекламы перед показом фильмов в кинотеатрах в зависимости от возрастной категории кинокартин, следует из электронной базы данных ГД.
"В целях выработки единого подхода к длительности рекламы перед демонстрацией фильма предлагается рассмотреть проект федерального закона "О внесении изменений в статью 17 федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 "О рекламе" в части ограничения длительности рекламы перед демонстрацией фильмов в кинотеатрах" и ограничить длительность показа рекламы в зависимости от возрастной категории демонстрируемого в кинотеатре фильма", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Зрители в кинозале IMAX
11 сентября, 10:46
В кинотеатрах будут показывать ролики о безопасности дорожного движения
Согласно проекту закона, общая продолжительность рекламы перед показом фильма для детей младше шести лет не должна превышать пять минут; перед показом картины для детей от 6 до 12 лет - семь минут. Депутаты предлагают показывать рекламу длительностью не более 10 минут перед фильмами для подростков от 12 до 16 лет, зрителей от 16 до 18 и лиц, достигших 18 лет.
Согласно проекту, не допускается прерывание фильма рекламой, а также совмещение рекламы с показом фильма способом "бегущей строки" или другим способом ее наложения на кадр демонстрируемого фильма.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, из-за отсутствия единого установленного лимита длительности рекламы в кинотеатрах ее хронометраж может достигать от 15 до 30 минут, что может составлять 15-20% от продолжительности фильма.
Владимир Жириновский. Архивное фото
3 декабря 2018, 12:12
Жириновский предложил ограничить рекламу препаратов для потенции
1400006
Обсудить 1
КультураЛДПРГосдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Дрон на закате солнца
Беспилотники начнут искать и спасать людей с 2020 года
Девушка с ноутбуком
В России запустили интернет-портал цифровой грамотности
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на вокзал Севастополя
Глава ОП Крыма посоветовал Киеву заняться своей инфраструктурой
Турист на Красной площади в Москве
АТОР: электронные визы увеличат турпоток в Россию на 30 процентов
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский предложил сократить срок президентства до пяти лет
Александр Хинштейн
В ЕР хотят создать движение для восстановления имен безвестных героев
Актриса Галь Гадот
Галь Гадот экранизирует роман, запрещенный в израильских школах
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что у правительства нет выходных
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
В Крыму прокомментировали реакцию Киева на проезд поезда по мосту
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн
В законодательстве может появиться понятие "телохранитель"
Выставка МИР! ДРУЖБА! ДИЗАЙН! История российского промышленного дизайна в Москве
Первая выставка Музея дизайна открылась в Западном крыле Третьяковки
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский заявил, что не намерен отходить от руководства ЛДПР
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Путин призвал планировать строительство культурных объектов в регионах
Смоленск
Украинский журналист захотел присоединить Крым и Смоленск к Литве
Художественный руководитель Московского театра Современник Галина Волчек
В "Современнике" опровергли информацию об ухудшении состояния Волчек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Исследование: четверть российских компаний хотят расширять штат
03:07Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
02:49Британская звезда посоветовала туристам проверить паспорта
02:09Гарик Харламов рассказал, над чем никогда не будет шутить
02:06Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме Насти Ивлеевой
02:00Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице
01:44В Атенском ущелье в Грузии ликвидировали почти все лесные пожары
01:36У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
01:35Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене
01:31Новак объяснил, почему государство оказывает поддержку "Ямалу СПГ"
01:31Бывший супруг норвежской принцессы, писатель Ари Бен покончил с собой
01:24В Саудовской Аравии после многолетних дискуссий отменили ранние браки
01:19РФ и Киев на выходных должны финализировать документы по транзиту газа
01:15Новак рассказал, как новые проекты увеличат производство СПГ
01:11На севере Буркина-Фасо десять солдат погибли во время новой атаки
01:10Рогозин объяснил решение возобновить переговоры с США по Gateway
01:08ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают политиком года
01:01ВЦИОМ выяснил, где россияне планируют встретить Новый год
01:00Господдержка "Евродон-Юг" не спасла предприятие от банкротства
01:00Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания
Лента новостейМолния