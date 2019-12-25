В Госдуму внесли проект об ограничении рекламы в кинотеатрах

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Группа депутатов от ЛДПР внесла в Группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму проект закона об ограничении длительности рекламы перед показом фильмов в кинотеатрах в зависимости от возрастной категории кинокартин, следует из электронной базы данных ГД.

"В целях выработки единого подхода к длительности рекламы перед демонстрацией фильма предлагается рассмотреть проект федерального закона "О внесении изменений в статью 17 федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 "О рекламе" в части ограничения длительности рекламы перед демонстрацией фильмов в кинотеатрах" и ограничить длительность показа рекламы в зависимости от возрастной категории демонстрируемого в кинотеатре фильма", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Согласно проекту закона, общая продолжительность рекламы перед показом фильма для детей младше шести лет не должна превышать пять минут; перед показом картины для детей от 6 до 12 лет - семь минут. Депутаты предлагают показывать рекламу длительностью не более 10 минут перед фильмами для подростков от 12 до 16 лет, зрителей от 16 до 18 и лиц, достигших 18 лет.

Согласно проекту, не допускается прерывание фильма рекламой, а также совмещение рекламы с показом фильма способом "бегущей строки" или другим способом ее наложения на кадр демонстрируемого фильма.