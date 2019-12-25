Глава ОП Крыма посоветовал Киеву заняться своей инфраструктурой

"Это всё навязчивая идея, от которой киевские власти никак не могут отказаться. Эти люди сами себя доводят до исступления выдуманными мифами. Прежде чем критиковать чужие мосты и тех, кто по ним ездит, пусть займутся своим делом... Вместо того, чтобы тратить силы на критику нашего моста, им стоит заняться своими инфраструктурными проектами, находящимися в плачевном состоянии", - сказал РИА Новости Иоффе.