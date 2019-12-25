Глава ОП Крыма посоветовал Киеву заняться своей инфраструктурой

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе посоветовал украинским властям оставить навязчивую идею и не тратить силы на критику моста через Керченский пролив, а вместо этого привести в порядок свою инфраструктуру.
Ранее украинская прокуратура заявила, что возбудила уголовное дело по факту "незаконного пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург - Симферополь государственной границы Украины через Керченский мост". Ночью 25 декабря пассажирский состав впервые прошел по железнодорожной части Крымского моста. Ранним утром поезд встретили в Симферополе, а затем он прибыл в Севастополь.
Вчера, 14:55Сказано в эфиреПолитик: Киев из-за поезда в Крым завел уголовное дело? Это анекдотНа Украине возбудили дело из-за прибытия в Крым поезда Санкт-Петербург – Симферополь. В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко прокомментировал действия украинской прокуратуры.
"Это всё навязчивая идея, от которой киевские власти никак не могут отказаться. Эти люди сами себя доводят до исступления выдуманными мифами. Прежде чем критиковать чужие мосты и тех, кто по ним ездит, пусть займутся своим делом... Вместо того, чтобы тратить силы на критику нашего моста, им стоит заняться своими инфраструктурными проектами, находящимися в плачевном состоянии", - сказал РИА Новости Иоффе.