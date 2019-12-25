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Qiwi внедрила новый алгоритм выявления подозрительных операций
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РИА Новости

Qiwi внедрила новый алгоритм выявления подозрительных операций

15:05 25.12.2019 (обновлено: 15:06 25.12.2019)
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© РИА НовостиСайт электронной платежной системы QIWI
Сайт электронной платежной системы QIWI
© РИА Новости
Сайт электронной платежной системы QIWI. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Платежная система Qiwi внедрила новый алгоритм выявления и пресечения подозрительных транзакций, основанный на технологиях искусственного интеллекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Qiwi.
"Компания Qiwi объявляет о том, что с сегодняшнего дня внедряет новый алгоритм выявления и пресечения подозрительных операций. Это позволит максимально эффективно отслеживать и предотвращать неправомерные действия в платежной системе Qiwi. В течение ближайших нескольких дней алгоритм будет разворачиваться на различные кластеры пользователей Qiwi-кошелька", - рассказали в компании.
Для компании важны личные границы и приватность пользователей, однако она всегда была нетерпима к неправомерным действиям с использованием ее сервисов, подчеркнул генеральный директор АО "Киви" Андрей Протопопов. По словам технического директора Qiwi Кирилла Ермакова, применение алгоритма основано на технологиях искусственного интеллекта: в процессе анализа системной информации с помощью специальных алгоритмов были сформированы критерии для выявления подозрительных операций.
"Наш новый алгоритм отслеживает исторические потоки незаконных операций и формирует на их базе поведенческую модель, которая оценивает как сумму, потенциальное назначение, так и причастность к кластерам недобросовестных клиентов. Модель обогащается данными из внешних источников и позволяет обнаруживать потенциально "плохие" платежи с высокой точностью. При подозрении они попадают на дополнительную проверку для проведения как автоматизированного, так и ручного анализа", - пояснил Ермаков.
В связи с запуском нового алгоритма компания предупреждает пользователей о том, что возможны временные задержки в проведении платежей – это означает, что они были помечены системой как подозрительные. При этом в компании подчеркнули, что шанс того, что в заблокированные транзакции попадет операция законопослушных клиентов, составляет не более 1%.
Qiwi - один из крупнейших провайдеров платёжных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме. Сеть Qiwi включает свыше 22,3 миллиона виртуальных кошельков и более чем 136 тысяч терминалов и точек приема платежей.
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