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В Крыму прокомментировали реакцию Киева на проезд поезда по мосту
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РИА Новости

В Крыму прокомментировали реакцию Киева на проезд поезда по мосту

14:59 25.12.2019
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПоезд "Таврия", следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
© РИА Новости / Виталий Тимкив
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал "обычной реакцией неадекватной власти" уголовное дело, возбужденное Украиной после прибытия на полуостров поезда из Санкт-Петербурга.
Ранее украинская прокуратура заявила, что возбудила уголовное дело по факту "незаконного пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург - Симферополь государственной границы Украины через Керченский мост". Ночью 25 декабря пассажирский состав впервые прошел по железнодорожной части Крымского моста. Ранним утром поезд встретили в Симферополе, а затем он прибыл в Севастополь.
Первый проезд поезда по Крымскому мосту сняли из кабины машиниста
Вчера, 12:31
Первый проезд поезда по Крымскому мосту сняли из кабины машиниста
"Это обычная реакция неадекватной власти. Им больше ничего не остается делать, так как они понимают, что Крым утерян навсегда. Всё, что происходит в Крыму, их раздражает, и ничего они с этим сделать не могут. Раздражает не тот факт, что пошел поезд, а сам факт нашей преуспеваемости", - сказал журналистам Константинов.
По его словам, на Украине ожидали, что Крым будет прозябать без света, с разбитой инфраструктурой и жалобами на жизнь. "Это были бы те события, которые они ожидали. На фоне того негатива, который происходит в самой Украине, позитивная информация, которая идет с Крыма, она, конечно, всячески украинскими властями торпедируется, чтобы люди не знали, что здесь происходит", - подчеркнул Константинов.
Кот Мостик
Вчера, 09:56
Кот Мостик лично встречал пассажиров первого поезда в Крым
Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом президент лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Крымский мостРеспублика КрымВладимир КонстантиновВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Тяжело воспринимать по факту реальность что поезда в Крым будут ходить? Это они еще в реальности опрос у крымчан не делали! ))
25 декабря, 17:34
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