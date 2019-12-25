В Крыму прокомментировали реакцию Киева на проезд поезда по мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Глава крымского парламента Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал "обычной реакцией неадекватной власти" уголовное дело, возбужденное Украиной после прибытия на полуостров поезда из Санкт-Петербурга.

Ранее украинская прокуратура заявила, что возбудила уголовное дело по факту "незаконного пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург - Симферополь государственной границы Украины через Керченский мост". Ночью 25 декабря пассажирский состав впервые прошел по железнодорожной части Крымского моста. Ранним утром поезд встретили в Симферополе, а затем он прибыл в Севастополь.

"Это обычная реакция неадекватной власти. Им больше ничего не остается делать, так как они понимают, что Крым утерян навсегда. Всё, что происходит в Крыму , их раздражает, и ничего они с этим сделать не могут. Раздражает не тот факт, что пошел поезд, а сам факт нашей преуспеваемости", - сказал журналистам Константинов.

По его словам, на Украине ожидали, что Крым будет прозябать без света, с разбитой инфраструктурой и жалобами на жизнь. "Это были бы те события, которые они ожидали. На фоне того негатива, который происходит в самой Украине, позитивная информация, которая идет с Крыма, она, конечно, всячески украинскими властями торпедируется, чтобы люди не знали, что здесь происходит", - подчеркнул Константинов.

Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом президент лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".