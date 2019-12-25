Защита израильтянки Иссахар обжалует приговор в ЕСПЧ

"Сегодня мы подписали соответствующее соглашение по итогам встречи с родственниками Наамы и с её согласия. Мы приступили к подготовке жалобы в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Мы признательны Нааме и её родным за доверие, отдаём должное их мужеству и решимости продолжать борьбу за законный и справедливый исход дела именно правовыми способами", - сказал собеседник агентства.