Защита израильтянки Иссахар обжалует приговор в ЕСПЧ

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Защита осужденной в России на 7,5 лет за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар обжалует приговор в ЕСПЧ, сообщил РИА Новости её адвокат Вадим Клювгант.
"Сегодня мы подписали соответствующее соглашение по итогам встречи с родственниками Наамы и с её согласия. Мы приступили к подготовке жалобы в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Мы признательны Нааме и её родным за доверие, отдаём должное их мужеству и решимости продолжать борьбу за законный и справедливый исход дела именно правовыми способами", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что параллельно начал подготовку кассационной жалобы на приговор и апелляционное определение, которая будет подана в Первый кассационный суд общей юрисдикции.
В середине декабря Московский областной суд подтвердил законность приговора Нааме Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша.
Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.
19 декабря, 18:41Мособлсуд утвердил приговор израильтянке Иссахар за ввоз наркотиков