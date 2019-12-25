Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-25T14:57+0300
https://ria.ru/20191225/1562833109.html
Защита израильтянки Иссахар обжалует приговор в ЕСПЧ
https://cdn22.img.ria.ru/images/155615/18/1556151836_0:52:2974:1725_1036x0_80_0_0_0a84c81a3feee31d22ab1fb7df5d7d01.jpg
РИА Новости

Защита израильтянки Иссахар обжалует приговор в ЕСПЧ

14:57 25.12.2019
385
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропейский Суд по Правам Человека
Европейский Суд по Правам Человека
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Европейский Суд по Правам Человека. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Защита осужденной в России на 7,5 лет за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар обжалует приговор в ЕСПЧ, сообщил РИА Новости её адвокат Вадим Клювгант.
"Сегодня мы подписали соответствующее соглашение по итогам встречи с родственниками Наамы и с её согласия. Мы приступили к подготовке жалобы в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Мы признательны Нааме и её родным за доверие, отдаём должное их мужеству и решимости продолжать борьбу за законный и справедливый исход дела именно правовыми способами", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что параллельно начал подготовку кассационной жалобы на приговор и апелляционное определение, которая будет подана в Первый кассационный суд общей юрисдикции.
В середине декабря Московский областной суд подтвердил законность приговора Нааме Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша.
Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.
Израильтянка Наама Иссахар
19 декабря, 18:41
Мособлсуд утвердил приговор израильтянке Иссахар за ввоз наркотиков
4210319
Обсудить 8
Наама ИссахарВадим КлювгантЕвропейский суд по правам человекаМосковский областной судШереметьево (аэропорт)Общество
Популярные комментарии
Нечего наркотики с собой таскать. Употребляй дома.
25 декабря, 15:02
Д Денис Хорошев
900001
Рекомендуем
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
В ГД призвали не реагировать на инсинуации Киева из-за Крымского моста
Здание МИД Польши в Варшаве
МИД Польши отреагирует на слова Путина о политике республики в 1930-х
Укладка труб газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Швеции
Минпромторг оценил перспективы создания судна-трубоукладчика
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
В Крыму прокомментировали реакцию Киева на проезд поезда по мосту
Смоленск
Украинский журналист захотел присоединить Крым и Смоленск к Литве
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на вокзал Севастополя
Глава ОП Крыма посоветовал Киеву заняться своей инфраструктурой
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали данные о призванном в армию сотруднике ФБК
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Новгороде завели дело на полицейских, отказавшихся искать подростка
Полиция
В Екатеринбурге проверят данные о нападении школьника на учительницу
Саломе Зурабишвили
В Грузии предложили диалог с Россией по примеру "нормандского формата"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Кремль прокомментировал слова Лукашенко о "раздорожье" между странами
Элина Валиева
В посольстве сообщили подробности гибели пианистки Валиевой в Венгрии
Российский флаг у Верховной рады АРК во время референдума о статусе Крыма в Симферополе
В "Слуге народа" назвали первопричину присоединения Крыма к России
Эвакуация автомобиля
В Москве с января увеличат стоимость эвакуации автомобилей
Сирийские военные на линии обороны на северо-западе района Манбидж
Боевики отказались сдать без боя сирийский Маарет-Нууман, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Исследование: четверть российских компаний хотят расширять штат
03:07Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
02:49Британская звезда посоветовала туристам проверить паспорта
02:09Гарик Харламов рассказал, над чем никогда не будет шутить
02:06Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме Насти Ивлеевой
02:00Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице
01:44В Атенском ущелье в Грузии ликвидировали почти все лесные пожары
01:36У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
01:35Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене
01:31Новак объяснил, почему государство оказывает поддержку "Ямалу СПГ"
01:31Бывший супруг норвежской принцессы, писатель Ари Бен покончил с собой
01:24В Саудовской Аравии после многолетних дискуссий отменили ранние браки
01:19РФ и Киев на выходных должны финализировать документы по транзиту газа
01:15Новак рассказал, как новые проекты увеличат производство СПГ
01:11На севере Буркина-Фасо десять солдат погибли во время новой атаки
01:10Рогозин объяснил решение возобновить переговоры с США по Gateway
01:08ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают политиком года
01:01ВЦИОМ выяснил, где россияне планируют встретить Новый год
01:00Господдержка "Евродон-Юг" не спасла предприятие от банкротства
01:00Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания
Лента новостейМолния