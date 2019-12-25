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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе
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РИА Новости

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе

14:56 25.12.2019 (обновлено: 15:05 25.12.2019)
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Вертолет Ми-8, на борту которого находились 23 человека, совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе, люди, по предварительной информации, не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В Заполярном районе произвел жесткую посадку вертолет Ми-8. На борту воздушного судна находились 23 человека, в том числе четыре члена экипажа", - сказал собеседник агентства.
Пострадавших, по предварительным данным, нет. Пассажиров доставляют другим вертолетом в город Усинск в Коми.
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Ненецкий автономный округМи-8Происшествия
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