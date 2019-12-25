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Религия и мировоззрение
2019-12-25T15:03+0300
https://ria.ru/20191225/1562832704.html
Кадыров награжден орденом "За служение религии ислам"
https://cdn24.img.ria.ru/images/156276/09/1562760904_0:245:2270:1522_1036x0_80_0_0_2678a8a115743bebb498c56dae16c724.jpg
РИА Новости

Кадыров награжден орденом "За служение религии ислам"

14:55 25.12.2019 (обновлено: 15:03 25.12.2019)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
ГРОЗНЫЙ, 25 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден орденом "За служение религии ислам" I степени, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.
"Награда вручена за весомый вклад в распространение и укрепление религии ислам, а также защиту пророка Мухаммеда (мир ему)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что награду Кадырову вручили в ходе отчетно-выборного съезда Духовного управления мусульман Чечни, который проходит в Государственном концертном зале в Грозном.
В ходе съезда муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев переизбран на свою должность.
В марте этого года Всемирная исламская лига присвоила Рамзану Кадырову титул "Герой ислама", также он стал кавалером высшей награды Палестины — ордена "Звезда Иерусалима".
С 2012 года глава Чечни является хранителем священных реликвий пророка Мухаммеда. Без его согласия вещи, принадлежавшие пророку, не могут вывозиться за пределы мест их постоянного хранения. Также Кадыров является постоянным хранителем замка с ключом от двери главной мусульманской святыни — Священной Каабы.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРамзан Кадыроврелигия
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