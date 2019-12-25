Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный"

ГРОЗНЫЙ, 25 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден орденом "За служение религии ислам" I степени, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"Награда вручена за весомый вклад в распространение и укрепление религии ислам, а также защиту пророка Мухаммеда (мир ему)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что награду Кадырову вручили в ходе отчетно-выборного съезда Духовного управления мусульман Чечни, который проходит в Государственном концертном зале в Грозном.

В ходе съезда муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев переизбран на свою должность.

В марте этого года Всемирная исламская лига присвоила Рамзану Кадырову титул "Герой ислама", также он стал кавалером высшей награды Палестины — ордена "Звезда Иерусалима".