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Минпромторг оценил перспективы создания судна-трубоукладчика
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РИА Новости

Минпромторг оценил перспективы создания судна-трубоукладчика

14:54 25.12.2019 (обновлено: 16:22 25.12.2019)
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© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtУкладка труб газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Швеции
Укладка труб газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Швеции
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Укладка труб газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Швеции. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Вопрос создания в России судна-трубоукладчика должен начинаться с оценки экономической составляющей проекта и потенциальной загрузки судна на длительную перспективу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток-2", ранее заявил глава корпорации Алексей Рахманов. По его словам, сейчас у России нет таких судов, которые уже сегодня могли бы приступить к достройке трубопровода.
Трубоукладочных судов, подобных тем, что имеются у швейцарской Allseas и отозванных из-за санкций США, у России нет, однако есть те, что все же способны помочь "Газпрому" достроить "Северный поток-2", только медленнее, в свою очередь заявил РИА Новости начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.
Строительство трубопровода Северный поток - 2
24 декабря, 19:21
Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
"Учитывая существующую производственно-технологическую базу, накопленный опыт при создании сложных объектов морской техники и научный задел в области гражданского судостроения, отечественные предприятия судостроительной промышленности способны осуществить разработку и строительство техники подобного класса. В то же время, инициативы по созданию подобной узкоспециализированной дорогостоящей морской техники должны начинаться с оценки экономической составляющей проекта, а именно потенциальной загрузки судна на долгосрочную перспективу", - сообщили в пресс-службе Минпромторга.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока-2", уже приостановила работу.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году.
Итоги дня
Не благодаря, а вопреки: как и когда будет достроен "Северный поток-2"
24 декабря, 21:33
91024011
Обсудить 6
Северный поток — 2Турецкий потокБалтийское мореАлексей РахмановДональд ТрампГазпромОбъединенная судостроительная корпорацияМинистерство промышленности и торговли РФМоскваСШАЭкономика
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