В МЧС назвали возможную причину обрушения склада на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Склад на юго-востоке Москвы мог обрушиться из-за перегруза готовой продукции на втором этаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Ранее сообщалось, что склад в среду обрушился на площади 400 квадратных метров на юго-востоке Москвы, пострадал один человек.
"Произошло провисание самовозведенной конструкции из металлического профиля и ДСП с частичным ее разрушением между 1 и 2 этажом на площади 400 квадратных метров, предположительно, в результате перегруза склада готовой продукции на 2 этаже", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до прибытия пожарных из здания самостоятельно вышли восемь сотрудников, из них один человек самостоятельно направился в травмпункт. Добавляется, что прибывшие кинологи не обнаружили в здании пострадавших. Всего были привлечены 41 человек личного состава и 11 единиц техники.
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