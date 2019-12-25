В МЧС назвали возможную причину обрушения склада на юго-востоке Москвы

Ранее сообщалось, что склад в среду обрушился на площади 400 квадратных метров на юго-востоке Москвы, пострадал один человек.

"Произошло провисание самовозведенной конструкции из металлического профиля и ДСП с частичным ее разрушением между 1 и 2 этажом на площади 400 квадратных метров, предположительно, в результате перегруза склада готовой продукции на 2 этаже", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до прибытия пожарных из здания самостоятельно вышли восемь сотрудников, из них один человек самостоятельно направился в травмпункт. Добавляется, что прибывшие кинологи не обнаружили в здании пострадавших. Всего были привлечены 41 человек личного состава и 11 единиц техники.