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Краснодарский край
2019-12-25T14:50+0300
https://ria.ru/20191225/1562832202.html
Власти Кубани планируют увеличить объем средств фонда промышленности
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РИА Новости

Власти Кубани планируют увеличить объем средств фонда промышленности

14:50 25.12.2019
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© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
КРАСНОДАР, 25 дек - РИА Новости. Власти Краснодарского края планируют увеличить объем средств фонда развития промышленности региона до 5 миллиардов рублей в течение трех лет, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.
"В этом году отрасль промышленности в крае совершила мощный скачок. Мы сделали ставку на эту сферу, решили уделить ей максимальное внимание за счет увеличения мер господдержки", - сказал губернатор. Глава края отметил, что поддержка отрасли шла по линии краевой госпрограммы развития промышленности региона и отраслевого фонда.
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"В этом году мы его докапитализировали до 1,5 миллиарда рублей. В планах – увеличить объем средств фонда до 5 миллиардов рублей в течение трех лет – так он сможет выйти на самоокупаемость", - пояснил Кондратьев. По его словам, за неполных два года работы льготные займы предоставлены 43 промышленным предприятиям края в размере 912 миллионов рублей, включая 70 миллионов рублей из средств федерального Фонда развития промышленности.
В текущем году были запущены новые программы господдержки "Машиностроение" и для предприятий легпрома и деревообрабатывающей отрасли "Приоритет". Кроме того, по краевой программе "Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности" предприятия получили 31 субсидию. Также губернатор отметил, что регион особое внимание уделил модернизации краевых промпредприятий, открытию новых цехов на базе существующих.
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"Например, на новой очереди Абинского электрометаллургического завода первыми в ЮФО теперь производят проволоку, на заводе "Сатурн" теперь выпускают авиационные аккумуляторные батареи. Кроме того, мы вдохнули новую жизнь в краснодарский Южный завод тяжелого станкостроения – преемника завода имени Седина. Этот проект значим не только для края, но и для всей страны – мы восстанавливаем былую славу станкоинструментальной отрасли. В этом году завод уже выпустил и отгрузил девять станков, в том числе на экспорт", - отметил глава края.
Он добавил, что в крае также развивается и сеть промпарков. "В этом году был дан старт строительству первого в ЮФО парка в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства. Общий объем инвестиций индустриального парка "Достояние" в Кропоткине составит 6,4 миллиарда рублей, что позволит создать более 600 новых рабочих мест и сделает Кропоткин точкой притяжения промпредприятий", - уточнил Кондратьев.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
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