Власти Кубани планируют увеличить объем средств фонда промышленности

КРАСНОДАР, 25 дек - РИА Новости. Власти Власти Краснодарского края планируют увеличить объем средств фонда развития промышленности региона до 5 миллиардов рублей в течение трех лет, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев

"В этом году отрасль промышленности в крае совершила мощный скачок. Мы сделали ставку на эту сферу, решили уделить ей максимальное внимание за счет увеличения мер господдержки", - сказал губернатор. Глава края отметил, что поддержка отрасли шла по линии краевой госпрограммы развития промышленности региона и отраслевого фонда.

"В этом году мы его докапитализировали до 1,5 миллиарда рублей. В планах – увеличить объем средств фонда до 5 миллиардов рублей в течение трех лет – так он сможет выйти на самоокупаемость", - пояснил Кондратьев. По его словам, за неполных два года работы льготные займы предоставлены 43 промышленным предприятиям края в размере 912 миллионов рублей, включая 70 миллионов рублей из средств федерального Фонда развития промышленности.

В текущем году были запущены новые программы господдержки "Машиностроение" и для предприятий легпрома и деревообрабатывающей отрасли "Приоритет". Кроме того, по краевой программе "Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности" предприятия получили 31 субсидию. Также губернатор отметил, что регион особое внимание уделил модернизации краевых промпредприятий, открытию новых цехов на базе существующих.

"Например, на новой очереди Абинского электрометаллургического завода первыми в ЮФО теперь производят проволоку, на заводе "Сатурн" теперь выпускают авиационные аккумуляторные батареи. Кроме того, мы вдохнули новую жизнь в краснодарский Южный завод тяжелого станкостроения – преемника завода имени Седина. Этот проект значим не только для края, но и для всей страны – мы восстанавливаем былую славу станкоинструментальной отрасли. В этом году завод уже выпустил и отгрузил девять станков, в том числе на экспорт", - отметил глава края.