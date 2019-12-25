Ученые нашли шесть раскаленных экзопланет

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Британские ученые обнаружили три новых планетных системы. Все планеты в них расположены крайне близко к своим звездам, а их поверхности разогреты до огромных температур. Каждой из систем посвящена отдельная публикация в журнале Nature Astronomy (статья 2, Британские ученые обнаружили три новых планетных системы. Все планеты в них расположены крайне близко к своим звездам, а их поверхности разогреты до огромных температур. Каждой из систем посвящена отдельная публикация в журнале Nature Astronomy ( статья 1 статья 3 ).

За последнее десятилетие астрономы открыли множество эксзопланет, и стало ясно, что в системах, отличных от нашей, планеты могут располагаться очень близко к своим звездам, значительно ближе, чем Меркурий к Солнцу.

Опираясь на это, Кэрол Хасвелл (Carole Haswell) и ее коллеги из Открытого университета в Великобритании разработали новый метод их выявления, основанный на наблюдении процесса абляции — испарении вещества с поверхности планет при их прохождении вблизи звезд, а также на поисках признаков разрушения и испарения атмосфер в виде облаков газа.

Ученым удалось определить три звездные системы со следами уноса планетного вещества на расстоянии от 160 до 440 световых лет от Солнечной системы в области созвездия Столовой Горы. В каждой из них позднее с помощью традиционного метода радиальных скоростей были обнаружены экзопланеты.

Все они расположены крайне близко к своим светилам и разогреты до температур от 1100 до 1800 градусов Цельсия, при которых испаряются не только их атмосферы, но и вещество с поверхности.

"Эти находки очень интересны. Они позволяют нам лучше понять связь между массой, размером и составом планет, а также многое говорят об их формировании в целом", — приводятся в пресс-релизе университета слова Кэрол Хэсвелл.

Системы получили обозначение DMPP-1, DMPP-2 и DMPP-3 по названию проекта "Dispersed Matter Planet Project", в рамках которого были открыты. В первой располагается три каменистых экзопланеты с массами от трех до десяти земных (DMPP-1c, DMPP-1d и DMPP-1e) и еще одна (DMPP-1b), сопоставимая с Нептуном с продолжительностью года всего 20 земных суток.

Вокруг второй звезды вращается гигантская планета DMPP-2b, которая совершает один оборот вокруг своей звезды за пять земных суток и обладает массой вдвое меньшей, чем Юпитер. Астрономы отмечают, что раньше эта планета была не видна из-за пульсации ее звезды, скрывающей гравитационное влияние экзопланеты.

Наиболее интересной из трех авторы считают двойную систему DMPP-3. В ней располагается суперземля DMPP-3Ab, которая вращается вокруг наиболее крупной звезды DMPP-3A. Ее масса оценивается в 2,6 земных, а продолжительность года — в 7 земных суток.

"Система DMPP-3 стала для нас огромным сюрпризом. Мы искали крошечный сигнал, указывающий на планету малой массы, но сначала обнаружили звезду-компаньона, которую не ожидали увидеть, а уже затем внесолнечный мир!" — говорит Джон Барнс (John Barnes), соавтор двух исследований.

Для высокоточного радиального поиска планеты астрономы использовали спектрограф HARPS, установленный на 3,6-метровом телескопе Европейской южной обсерватории в Ла-Силла в Чили. Этот инструмент фильтрует свет звезд, выделяя в нем сигнатуры (признаки), которые позволили ученым обнаружить системы с раскаленными планетами.