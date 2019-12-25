СК проверит сообщение о попытке отправить в интернат ветерана в Москве

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Следователи проверяют данные СМИ о том, что черный риелтор в Москве пытается отправить 90-летнего ветерана в интернат, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
"По факту возможных мошеннических действий в отношении пожилого мужчины проводится доследственная проверка. Из информации, распространённой в социальной сети, следует, что мужчина вошел в доверие к одинокому 90-летнему ветерану, проживающему на западе столицы, и пытается поместить его в интернат", - сказала она.
По информации Telegram-канала Mash, ветеран - Ромаульд Смага, сын знаменитого советского лётчика генерал-майора Иосифа Смаги.