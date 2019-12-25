Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-25T14:38+0300
https://ria.ru/20191225/1562831568.html
СК проверит сообщение о попытке отправить в интернат ветерана в Москве
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

СК проверит сообщение о попытке отправить в интернат ветерана в Москве

14:38 25.12.2019
357
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Следователи проверяют данные СМИ о том, что черный риелтор в Москве пытается отправить 90-летнего ветерана в интернат, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
"По факту возможных мошеннических действий в отношении пожилого мужчины проводится доследственная проверка. Из информации, распространённой в социальной сети, следует, что мужчина вошел в доверие к одинокому 90-летнему ветерану, проживающему на западе столицы, и пытается поместить его в интернат", - сказала она.
По информации Telegram-канала Mash, ветеран - Ромаульд Смага, сын знаменитого советского лётчика генерал-майора Иосифа Смаги.
Наручники на решетке
28 марта, 13:37
В Иркутске черные риелторы осуждены за похищения и убийства 7 человек
104092
Обсудить 2
Юлия ИвановаСледственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Новгороде завели дело на полицейских, отказавшихся искать подростка
Вагон поезда
В Пятигорске спасли пенсионера, едва не попавшего под электричку
Валерий Рязанский
Сенатор назвал идею о "новогоднем капитале" для пенсионеров утопией
Полиция
В Екатеринбурге проверят данные о нападении школьника на учительницу
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что у правительства нет выходных
Дмитрий Медведев
Медведев пожелал Путину "немножко отдохнуть" в праздники
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали данные о призванном в армию сотруднике ФБК
Санта-Клаус
Санта-Клаус завершил свое 64-е турне по миру, сообщило NORAD
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на вокзал Севастополя
Глава ОП Крыма посоветовал Киеву заняться своей инфраструктурой
Эвакуация автомобиля
В Москве с января увеличат стоимость эвакуации автомобилей
Укладка труб газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Швеции
Минпромторг оценил перспективы создания судна-трубоукладчика
Европейский Суд по Правам Человека
Защита израильтянки Иссахар обжалует приговор в ЕСПЧ
Блочный пульт управления Кольской атомной электростанции в Полярнозоринском районе Мурманской области
Росатом изготовил опытную партию "противоаварийного" топлива для АЭС
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Хабаровске четырех мужчин обвинили в похищении человека
Врач
Врач рассказал о состоянии учителя, на которую напал школьник на Урале
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Исследование: четверть российских компаний хотят расширять штат
03:07Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
02:49Британская звезда посоветовала туристам проверить паспорта
02:09Гарик Харламов рассказал, над чем никогда не будет шутить
02:06Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме Насти Ивлеевой
02:00Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице
01:44В Атенском ущелье в Грузии ликвидировали почти все лесные пожары
01:36У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
01:35Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене
01:31Новак объяснил, почему государство оказывает поддержку "Ямалу СПГ"
01:31Бывший супруг норвежской принцессы, писатель Ари Бен покончил с собой
01:24В Саудовской Аравии после многолетних дискуссий отменили ранние браки
01:19РФ и Киев на выходных должны финализировать документы по транзиту газа
01:15Новак рассказал, как новые проекты увеличат производство СПГ
01:11На севере Буркина-Фасо десять солдат погибли во время новой атаки
01:10Рогозин объяснил решение возобновить переговоры с США по Gateway
01:08ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают политиком года
01:01ВЦИОМ выяснил, где россияне планируют встретить Новый год
01:00Господдержка "Евродон-Юг" не спасла предприятие от банкротства
01:00Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания
Лента новостейМолния