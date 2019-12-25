СК проверит сообщение о попытке отправить в интернат ветерана в Москве

"По факту возможных мошеннических действий в отношении пожилого мужчины проводится доследственная проверка. Из информации, распространённой в социальной сети, следует, что мужчина вошел в доверие к одинокому 90-летнему ветерану, проживающему на западе столицы, и пытается поместить его в интернат", - сказала она.