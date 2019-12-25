Санта-Клаус завершил свое 64-е турне по миру, сообщило NORAD

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Санта-Клаус завершил свое очередное кругосветное путешествие, обрадовав подарками более 7,5 миллиарда детей и взрослых во всем мире, сообщает Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD)

"Санта вернулся домой на Северный полюс!.. Увидимся в следующем году!" - сообщается в Twitter NORAD.

Как отмечается на сайте, в этом году Санта доставил 7 574 576 003 подарков жителям нашей планеты.

Санта-Клаус вылетел из своей резиденции на Северном полюсе 24 декабря около 12.30 мск на санях, запряженных девятью оленями. Длина саней сказочного персонажа составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина – 40 палочек или 80 конфет. Высота саней также измеряется в конфетах, она эквивалентна 55 сахарным палочкам или 110 конфетам, вес саней при взлете - 75 тысяч леденцов. Перед транспортным средством стояла непростая задача – пронести над всем миром немалый груз, поскольку вес Санты составляет около 117 килограммов, а вес подарков исчисляется десятками тонн.

Проект "NORAD следит за Сантой" был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако в телефонный номер, указанный в объявлении, вкралась ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).

С тех пор ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса. Чтобы оперативно отслеживать маршрут новогоднего волшебника, NORAD использует четыре системы контроля - спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные "Санта-камеры", видео с которых доступно на YouTube. Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобно маяку, красный нос вожака упряжки - оленя Рудольфа.

По традиции сани по воздуху несут девять оленей, "топливом" для них служат сено, морковь и овсянка. Отправлению предшествовала тщательная подготовка: Санта накормил оленей, дал последние распоряжения эльфам и лично проследил за упаковкой подарков.