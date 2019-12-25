На космодром Восточный доставили три ракеты "Союз"

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Три ракеты-носителя "Союз-2.1б" доставлены на космодром Три ракеты-носителя "Союз-2.1б" доставлены на космодром Восточный , общее количество ожидающих на космодроме старта ракет достигло пяти, сообщил Роскосмос

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году с Восточного планируются пять пусков - в апреле, мае, июне, июле и ноябре.

"Двадцать пятого декабря на станцию Ледяная у космодрома Восточный прибыл специальный железнодорожный состав с блоками трех ракет-носителей "Союз-2.1б"... Он был транспортирован на склад блоков унифицированного технического комплекса", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Отмечается, что в августе на космодром были доставлены ракеты "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б".

Ранее сообщалось, что в 2020 году с Восточного осуществят четыре запуска британских спутников связи OneWeb, а также запуск метеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-3.