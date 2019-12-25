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2019-12-25T18:29+0300
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На космодром Восточный доставили три ракеты "Союз"
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РИА Новости

На космодром Восточный доставили три ракеты "Союз"

14:36 25.12.2019 (обновлено: 18:29 25.12.2019)
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© Фото : Минобороны РФПуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б"
Пуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б
© Фото : Минобороны РФ
Пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б". Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Три ракеты-носителя "Союз-2.1б" доставлены на космодром Восточный, общее количество ожидающих на космодроме старта ракет достигло пяти, сообщил Роскосмос.
Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году с Восточного планируются пять пусков - в апреле, мае, июне, июле и ноябре.
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"Двадцать пятого декабря на станцию Ледяная у космодрома Восточный прибыл специальный железнодорожный состав с блоками трех ракет-носителей "Союз-2.1б"... Он был транспортирован на склад блоков унифицированного технического комплекса", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Отмечается, что в августе на космодром были доставлены ракеты "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б".
Ранее сообщалось, что в 2020 году с Восточного осуществят четыре запуска британских спутников связи OneWeb, а также запуск метеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-3.
Всего с апреля 2016 года с космодрома Восточный выполнены пять запусков, один из которых в декабре 2017 года со спутником "Метеор-М" номер 2-1 и 18 малыми космическими аппаратами завершился аварией.
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Хочу стать космонавтомВосточный (космодром)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
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