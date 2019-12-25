Путин назвал повышение реальных доходов россиян задачей номер один

"В последний квартал уходящего года, даже начиная с третьего, мы видим определенные темпы роста доходов населения и реальных заработных плат. Нужно, чтобы эта тенденция была сохранена и, наоборот, усилена", — сказал президент на заседании правительства.

"Мы сами об этом хорошо знаем, много раз об этом говорили. Нужно сделать все, чтобы увеличить темпы роста экономики, улучшить ее структуру и качество. <...> Вместе будем работать над тем, чтобы двигаться дальше по достижению этих целей", — подчеркнул Путин.