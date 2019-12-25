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Путин назвал повышение реальных доходов россиян задачей номер один
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РИА Новости

Путин назвал повышение реальных доходов россиян задачей номер один

14:35 25.12.2019 (обновлено: 16:10 25.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБанкоматы в супермаркете
Банкоматы в супермаркете
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Владимир Путин назвал ускорение роста реальных доходов граждан задачей номер один.

"В последний квартал уходящего года, даже начиная с третьего, мы видим определенные темпы роста доходов населения и реальных заработных плат. Нужно, чтобы эта тенденция была сохранена и, наоборот, усилена", — сказал президент на заседании правительства.

Глава государства также обратил внимание на то, что уже достигнутых темпов развития экономики недостаточно.
"Мы сами об этом хорошо знаем, много раз об этом говорили. Нужно сделать все, чтобы увеличить темпы роста экономики, улучшить ее структуру и качество. <...> Вместе будем работать над тем, чтобы двигаться дальше по достижению этих целей", — подчеркнул Путин.
Министр финансов России Антон Силуанов
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По последним данным Росстата, реальные доходы населения (за вычетом обязательных платежей и с корректировкой на инфляцию) в первом квартале 2019-го снизились на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако во втором квартале выросли на 0,9%, а еще на 3,3% — в третьем. Общий рост рост доходов за девять месяцев составил 0,8%.
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РосстатПравительство РФВладимир ПутинРоссияЭкономика
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sshokollayder
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