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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-25T14:35+0300
https://ria.ru/20191225/1562831292.html
Боевики отказались сдать без боя сирийский Маарет-Нууман, сообщили СМИ
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РИА Новости

Боевики отказались сдать без боя сирийский Маарет-Нууман, сообщили СМИ

14:35 25.12.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинСирийские военные на линии обороны на северо-западе района Манбидж
Сирийские военные на линии обороны на северо-западе района Манбидж
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
ДАМАСК, 25 дек — РИА Новости. Контролирующие город Маарет-Нууман в сирийской провинции Идлиб боевики отказались сдать его без боя в ходе переговоров с властями Сирии, заявил проправительственной газете al-Watan член комитета по национальному примирению Умар Рахмон.
"Действующие в Маарет-Нуумане террористические группировки отказались начать какое-либо примирение, несмотря на сильное желание у мирных жителей вернуться в лоно государства", - заявил Рахмон газете в среду. Он подчеркнул, что сирийские власти в таких случаях всегда предлагают примирение, прежде чем начать боевые действия.
В понедельник Рахмон сообщил газете, что власти Сирии ведут переговоры о сдаче Маарет-Нуумана без боя, но шансы на это малы. Он отметил, что боевики сами не принимают решения, а действуют по указке покровителей из Турции. При этом семьи террористов уже вывезены за пределы осажденной сирийской армией территории. Город удерживается боевиками с 2012 года.
"Ввиду практически невозможного перемирия, бои будут идти до возвращения под контроль Дамаска Маарет-Нуумана", - заявил Рахмон. По его словам, боевики рассчитывают на поддержку Турции, а также пользуются ухудшившимися погодными условиями, что в итоге может отложить на время продвижение армии.
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Чиновник также сообщил, что Турция планирует перевезти жителей Идлиба в другие районы на северо-востоке Сирии, изменив таким образом демографическую обстановку в стране.
Генштаб вооруженных сил Сирии заявил во вторник об освобождении от террористов более чем 40 деревень в провинции Идлиб в ходе военной операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения. В списке освобожденных деревень стратегически важные пункты, например, деревня Джарджаназ в десяти километрах от города Маарет-Нууман.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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