Боевики отказались сдать без боя сирийский Маарет-Нууман, сообщили СМИ

ДАМАСК, 25 дек — РИА Новости. Контролирующие город Маарет-Нууман в сирийской провинции Идлиб боевики отказались сдать его без боя в ходе переговоров с властями Контролирующие город Маарет-Нууман в сирийской провинции Идлиб боевики отказались сдать его без боя в ходе переговоров с властями Сирии , заявил проправительственной газете al-Watan член комитета по национальному примирению Умар Рахмон.

"Действующие в Маарет-Нуумане террористические группировки отказались начать какое-либо примирение, несмотря на сильное желание у мирных жителей вернуться в лоно государства", - заявил Рахмон газете в среду. Он подчеркнул, что сирийские власти в таких случаях всегда предлагают примирение, прежде чем начать боевые действия.

В понедельник Рахмон сообщил газете, что власти Сирии ведут переговоры о сдаче Маарет-Нуумана без боя, но шансы на это малы. Он отметил, что боевики сами не принимают решения, а действуют по указке покровителей из Турции . При этом семьи террористов уже вывезены за пределы осажденной сирийской армией территории. Город удерживается боевиками с 2012 года.

"Ввиду практически невозможного перемирия, бои будут идти до возвращения под контроль Дамаска Маарет-Нуумана", - заявил Рахмон. По его словам, боевики рассчитывают на поддержку Турции, а также пользуются ухудшившимися погодными условиями, что в итоге может отложить на время продвижение армии.

Чиновник также сообщил, что Турция планирует перевезти жителей Идлиба в другие районы на северо-востоке Сирии, изменив таким образом демографическую обстановку в стране.

Генштаб вооруженных сил Сирии заявил во вторник об освобождении от террористов более чем 40 деревень в провинции Идлиб в ходе военной операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения. В списке освобожденных деревень стратегически важные пункты, например, деревня Джарджаназ в десяти километрах от города Маарет-Нууман.