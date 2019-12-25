Воробьев: главным вызовом для Подмосковья на 2020 год будет экономика

КРАСНОГОРСК, 25 дек - РИА Новости. Рост экономики Московской области в 2019 году составил 7,6%, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Главная проблема, которая меня беспокоит на сегодняшний день - это темпы роста экономики региона. Врервые, в 2019 году мы приросли не на 10 процентов, а на 7,6. Главным вызовом на предстоящий год будет экономика", - сказал глава региона журналистам.
Он отметил, что у большинства предприятий снизилась прибыль.
"Одно дело, когда прибыль к примеру в 50 миллиардов ты тратишь на социальную инфраструктуру - другое дело, когда эта прибыль снижается по 10 миллиардов. Наша задача обеспечить приток новых компаний, в том числе привлечь и создание новых рабочих мест", - добавил губернатор.