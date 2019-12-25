Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2019-12-25T14:33+0300
https://ria.ru/20191225/1562831209.html
Воробьев: главным вызовом для Подмосковья на 2020 год будет экономика
https://cdn24.img.ria.ru/images/152162/15/1521621549_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_3103b9f8fae5e80f99c021e39ca6e914.jpg
РИА Новости

Воробьев: главным вызовом для Подмосковья на 2020 год будет экономика

14:33 25.12.2019
75
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗастройка в районе канала имени Москвы
Застройка в районе канала имени Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
КРАСНОГОРСК, 25 дек - РИА Новости. Рост экономики Московской области в 2019 году составил 7,6%, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Главная проблема, которая меня беспокоит на сегодняшний день - это темпы роста экономики региона. Врервые, в 2019 году мы приросли не на 10 процентов, а на 7,6. Главным вызовом на предстоящий год будет экономика", - сказал глава региона журналистам.

Он отметил, что у большинства предприятий снизилась прибыль.
"Одно дело, когда прибыль к примеру в 50 миллиардов ты тратишь на социальную инфраструктуру - другое дело, когда эта прибыль снижается по 10 миллиардов. Наша задача обеспечить приток новых компаний, в том числе привлечь и создание новых рабочих мест", - добавил губернатор.
Денежные купюры и монеты России
23 декабря, 16:11Новости Подмосковья
Почти на 7% увеличилась средняя зарплата в Московской области
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская областьЭкономика
Рекомендуем
Пассажир в автобусе
Проезд в Подмосковье в новогоднюю ночь будет бесплатным
Электропоезд Иволга 2.0 у перона Белорусского вокзала во время подготовки к запуску МЦД - 1 Белорусско-Савеловский
Подмосковье ежегодно обновляет порядка 20 электропоездов
Сортировка мусора в комплексе по переработке отходов Восток в городском округе Егорьевск в Московской области
Эксперты: регионы могут равняться на Подмосковье по "мусорной" реформе
Денежные купюры и монеты России
Почти на 7% увеличилась средняя зарплата в Московской области
Российские рубли
СГК готова вложить в систему теплоснабжения Хакасии три млрд рублей
Воздействие лазера на красителях на рубец
Уникальное медицинские лазеры начнут выпускать в Московской области
Дмитрий Медведев
Медведев оценил график реализации нацпроектов
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Власти Кубани планируют увеличить объем средств фонда промышленности
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова призвала наращивать темпы реализации нацпроектов
Махачкала
В Дагестане вручены дипломы победителям конкурса "Я-профессионал"
Президент РФ В. Путин провел встречу с представителями российского бизнеса
Путин предложил бизнесменам поговорить в неформальной обстановке
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о необходимости отладить финансовые механизмы нацпроектов
Премьер-министр РФ Д. Медведев провел совещание с вице-премьерами РФ
Реализация нацпроектов вошла в нормальный график, заявил Медведев
Президент РФ Владимир Путин на предновогодней встрече с членами правительства РФ
Путин призвал федеральные власти содействовать реализации нацпроектов
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
В СП оценили возможность роста экономики до трех процентов к 2021 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Исследование: четверть российских компаний хотят расширять штат
03:07Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
02:49Британская звезда посоветовала туристам проверить паспорта
02:09Гарик Харламов рассказал, над чем никогда не будет шутить
02:06Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме Насти Ивлеевой
02:00Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице
01:44В Атенском ущелье в Грузии ликвидировали почти все лесные пожары
01:36У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
01:35Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене
01:31Новак объяснил, почему государство оказывает поддержку "Ямалу СПГ"
01:31Бывший супруг норвежской принцессы, писатель Ари Бен покончил с собой
01:24В Саудовской Аравии после многолетних дискуссий отменили ранние браки
01:19РФ и Киев на выходных должны финализировать документы по транзиту газа
01:15Новак рассказал, как новые проекты увеличат производство СПГ
01:11На севере Буркина-Фасо десять солдат погибли во время новой атаки
01:10Рогозин объяснил решение возобновить переговоры с США по Gateway
01:08ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают политиком года
01:01ВЦИОМ выяснил, где россияне планируют встретить Новый год
01:00Господдержка "Евродон-Юг" не спасла предприятие от банкротства
01:00Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания
Лента новостейМолния