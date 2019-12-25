Воробьев: главным вызовом для Подмосковья на 2020 год будет экономика

"Главная проблема, которая меня беспокоит на сегодняшний день - это темпы роста экономики региона. Врервые, в 2019 году мы приросли не на 10 процентов, а на 7,6. Главным вызовом на предстоящий год будет экономика", - сказал глава региона журналистам.