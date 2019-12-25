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Медведев пожелал Путину "немножко отдохнуть" в праздники
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РИА Новости

Медведев пожелал Путину "немножко отдохнуть" в праздники

14:31 25.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пожелал президенту России Владимиру Путину хорошего Нового года и по возможности "немножко отдохнуть".
По традиции, перед Новым годом глава государства приехал в Белый дом на встречу с членами кабмина.
"Уважаемый Владимир Владимирович, я от имени правительства еще раз хотел бы вас поблагодарить за внимание к деятельности правительства, за постоянные контакты, решения, которые быстро принимаются президентом в необходимых случаях, и конечно, пользуясь этой возможностью, пожелать вам от имени правительства хорошего Нового года, ну и естественно немножко отдохнуть, если это получится", - сказал Медведев.
"Ну и от имени правительства хотел бы вас пригласить попить чайку сейчас", - добавил премьер.
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17710518
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Дмитрий МедведевПравительство РФВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Может Путину вообще отдохнуть ,а то страшно уже за страну.
25 декабря, 15:13
Татьяна Бондарева
1220103
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