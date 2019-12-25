АТОР: нужно информировать страны о введении электронных виз в России

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Туроператоры считают, что наступающий год должен быть посвящен информированию мирового сообщества о том, что с 2021-го на всей территории РФ будут введены электронные визы, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Представитель АТОР подчеркнула, что переоценить значение такого события невозможно.
"По оценке туроператоров, 2020 год должен стать годом активного, даже агрессивного информирования мирового сообщества о том, что с 2021 года к нам можно будет приехать по электронной визе", — сказала Ломидзе.
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