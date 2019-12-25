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Туризм
2019-12-25T23:57+0300
https://ria.ru/20191225/1562830894.html
АТОР: нужно информировать страны о введении электронных виз в России
https://cdn24.img.ria.ru/images/153352/37/1533523783_0:10:1999:1134_1036x0_80_0_0_99ad572db7f511c4deacb9efed38a9b4.jpg
РИА Новости

АТОР: нужно информировать страны о введении электронных виз в России

23:57 25.12.2019
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© Depositphotos / luengo_uaДевушка в аэропорту
Девушка в аэропорту
© Depositphotos / luengo_ua
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Туроператоры считают, что наступающий год должен быть посвящен информированию мирового сообщества о том, что с 2021-го на всей территории РФ будут введены электронные визы, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Представитель АТОР подчеркнула, что переоценить значение такого события невозможно.
"По оценке туроператоров, 2020 год должен стать годом активного, даже агрессивного информирования мирового сообщества о том, что с 2021 года к нам можно будет приехать по электронной визе", — сказала Ломидзе.
Туристы на Пушкинской набережной в Москве. На дальнем плане: Андреевский мост
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