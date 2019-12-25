АТОР: нужно информировать страны о введении электронных виз в России

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Туроператоры считают, что наступающий год должен быть посвящен информированию мирового сообщества о том, что с 2021-го на всей территории РФ будут введены электронные визы, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"По оценке туроператоров, 2020 год должен стать годом активного, даже агрессивного информирования мирового сообщества о том, что с 2021 года к нам можно будет приехать по электронной визе", — сказала Ломидзе.