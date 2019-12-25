Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-25T14:29+0300
https://ria.ru/20191225/1562830849.html
Сенатор назвал идею о "новогоднем капитале" для пенсионеров утопией
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/62677/86/626778661_0:6:3142:1773_1036x0_80_0_0_e7b34c12f470c32aba1c606de1f7a6e2.jpg
РИА Новости

Сенатор назвал идею о "новогоднем капитале" для пенсионеров утопией

14:29 25.12.2019
327
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВалерий Рязанский
Валерий Рязанский
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Валерий Рязанский. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский не поддержал предложение депутата Госдумы Бориса Чернышова создать некий "новогодний капитал" для одиноких пенсионеров, он подчеркнул, что глава Минтруда Максим Топилин не Дед Мороз, имеющий в своем сказочном мешке дополнительные средства и подарки.
Чернышов направил письмо Топилину, предложив создать "новогодний капитал" для одиноких пенсионеров, чтобы они могли купить все необходимые продукты и достойно отметить праздник.
"Я не могу поддерживать такие сказочные варианты. Топилин не Дед Мороз, у которого есть в мешке какие-то капиталы, подарки, и он пойдет дарить их по стране", - сказал Рязанский РИА Новости в среду.
Предложение депутата политик назвал "популизмом, утопией", отметив, что нельзя обманывать граждан.
Украшение новогодней елки
Вчера, 14:00Новый год—2020
Депутат рассказал, кому нужен "новогодний капитал"
"Что значит дать дополнительные средства определенной группе граждан? Это значит не додать всем остальным", - пояснил законодатель.
Если же инициатор этого предложения хочет, чтобы средства выделили из федерального бюджета, он должен подготовить законопроект, провести соответствующие расчеты, сказал Рязанский.
"Мы ставим Топилина в неловкое положение. Он может сказать: господа парламентарии, мы же приняли уже федеральный бюджет, бюджет Пенсионного фонда России на 2020 год", - привел пример сенатор. Он уточнил, что в бюджетах на будущий год никаких дополнительных средств не предусмотрено.
Кроме того, здесь нельзя выделать кого-то из пенсионеров отдельно, полагает политик. "Даже если речь идет о тех, кто получает меньше двух прожиточных минимумов пенсионера, и если выделить им по одной тысяче рублей, а таких граждан у нас около 20 миллионов, то это будет 20 миллиардов рублей", - сказал Рязанский.
Он высказался за то, чтобы в дни новогодних праздников для наших пенсионеров были организованы концерты, экскурсии, но высказывать популистские идеи не стоит. -0-
Пенсионеры на улице Москвы
Вчера, 13:41
Выплата "новогоднего капитала"должна быть адресной, заявил депутат
701269
Обсудить 1
Борис Чернышов (депутат)Дед МорозГосдума РФМаксим ТопилинМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром!
На Новый год телеканалы покажут отреставрированную "Иронию судьбы"
Новогодняя елка в здании вокзала
РЖД рассказали о сюрпризах для встречающих Новый год в поезде
Вагон купе
В новых билетах РЖД появилась просьба к пассажирам нижних мест
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
"Таврия", или Туда и обратно: поезд из Крыма возвращается в Петербург
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит сообщение о попытке отправить в интернат ветерана в Москве
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что у правительства нет выходных
ГИБДД сдача экзамена на права
Эксперты оценили изменения в правилах экзамена на водительские права
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Кремль прокомментировал слова Лукашенко о "раздорожье" между странами
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
На Украине возбудили дело после проезда поезда по Крымскому мосту
Дмитрий Медведев
Медведев пожелал Путину "немножко отдохнуть" в праздники
Украшение новогодней елки
Депутат рассказал, кому нужен "новогодний капитал"
Президент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи. 11 декабря 2019
Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
Укладка труб газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Швеции
Минпромторг оценил перспективы создания судна-трубоукладчика
Здание МИД Польши в Варшаве
МИД Польши отреагирует на слова Путина о политике республики в 1930-х
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Новгороде завели дело на полицейских, отказавшихся искать подростка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Исследование: четверть российских компаний хотят расширять штат
03:07Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
02:49Британская звезда посоветовала туристам проверить паспорта
02:09Гарик Харламов рассказал, над чем никогда не будет шутить
02:06Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме Насти Ивлеевой
02:00Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице
01:44В Атенском ущелье в Грузии ликвидировали почти все лесные пожары
01:36У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
01:35Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене
01:31Новак объяснил, почему государство оказывает поддержку "Ямалу СПГ"
01:31Бывший супруг норвежской принцессы, писатель Ари Бен покончил с собой
01:24В Саудовской Аравии после многолетних дискуссий отменили ранние браки
01:19РФ и Киев на выходных должны финализировать документы по транзиту газа
01:15Новак рассказал, как новые проекты увеличат производство СПГ
01:11На севере Буркина-Фасо десять солдат погибли во время новой атаки
01:10Рогозин объяснил решение возобновить переговоры с США по Gateway
01:08ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают политиком года
01:01ВЦИОМ выяснил, где россияне планируют встретить Новый год
01:00Господдержка "Евродон-Юг" не спасла предприятие от банкротства
01:00Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания
Лента новостейМолния