Сенатор назвал идею о "новогоднем капитале" для пенсионеров утопией

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава социального комитета Совфеда Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский не поддержал предложение депутата Госдумы Бориса Чернышова создать некий "новогодний капитал" для одиноких пенсионеров, он подчеркнул, что глава Минтруда Максим Топилин не Дед Мороз, имеющий в своем сказочном мешке дополнительные средства и подарки.

Чернышов направил письмо Топилину, предложив создать "новогодний капитал" для одиноких пенсионеров, чтобы они могли купить все необходимые продукты и достойно отметить праздник.

"Я не могу поддерживать такие сказочные варианты. Топилин не Дед Мороз, у которого есть в мешке какие-то капиталы, подарки, и он пойдет дарить их по стране", - сказал Рязанский РИА Новости в среду.

Предложение депутата политик назвал "популизмом, утопией", отметив, что нельзя обманывать граждан.

"Что значит дать дополнительные средства определенной группе граждан? Это значит не додать всем остальным", - пояснил законодатель.

Если же инициатор этого предложения хочет, чтобы средства выделили из федерального бюджета, он должен подготовить законопроект, провести соответствующие расчеты, сказал Рязанский.

"Мы ставим Топилина в неловкое положение. Он может сказать: господа парламентарии, мы же приняли уже федеральный бюджет, бюджет Пенсионного фонда России на 2020 год", - привел пример сенатор. Он уточнил, что в бюджетах на будущий год никаких дополнительных средств не предусмотрено.

Кроме того, здесь нельзя выделать кого-то из пенсионеров отдельно, полагает политик. "Даже если речь идет о тех, кто получает меньше двух прожиточных минимумов пенсионера, и если выделить им по одной тысяче рублей, а таких граждан у нас около 20 миллионов, то это будет 20 миллиардов рублей", - сказал Рязанский.