Путин заявил, что у правительства нет выходных

"У правительства всегда много задач, у правительства фактически нет никогда выходных, дежурная служба вообще работает в режиме нон-стоп постоянно, и находящиеся здесь коллеги", - сказал Путин в ходе встречи с членами правительства.

Он отметил, что знает это по собственному опыту общения с коллегами из правительства. "Знаю, что вы всегда на посту, всегда на связи, всегда в материале, всегда думаете о том, что предстоит сделать в самое ближайшее время, чтобы качество работы нашей поднять на новый уровень", - заключил российский лидер.