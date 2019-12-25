Путин заявил, что у правительства нет выходных

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. У российского правительства фактически нет выходных, его сотрудники всегда думают, что сделать в ближайшее время, чтобы поднять качество работы на новый уровень, заявил в среду президент России Владимир Путин.
"У правительства всегда много задач, у правительства фактически нет никогда выходных, дежурная служба вообще работает в режиме нон-стоп постоянно, и находящиеся здесь коллеги", - сказал Путин в ходе встречи с членами правительства.
Он отметил, что знает это по собственному опыту общения с коллегами из правительства. "Знаю, что вы всегда на посту, всегда на связи, всегда в материале, всегда думаете о том, что предстоит сделать в самое ближайшее время, чтобы качество работы нашей поднять на новый уровень", - заключил российский лидер.