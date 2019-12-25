Немцы считают, что Трамп больше угрожает миру, чем Ким Чен Ын

По сравнению с результатами аналогичного опроса прошлого года, картина распределения голосов осталась почти такой же, но показатели всех лидеров снизились. Трампа в прошлогоднем опросе назвали главной угрозой 48% респондентов, Ким Чен Ына - 21%, Путина - 15%. Тогда, в апреле 2018 года, респондентам предоставили выбор между этими тремя лидерами.