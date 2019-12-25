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Немцы считают, что Трамп больше угрожает миру, чем Ким Чен Ын
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РИА Новости

Немцы считают, что Трамп больше угрожает миру, чем Ким Чен Ын

14:25 25.12.2019
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
© REUTERS / Kevin Lamarque
БЕРЛИН, 25 дек — РИА Новости. Граждане Германии видят большую угрозу миру в президенте США Дональде Трампе, чем в лидерах КНДР и Ирана Ким Чен Ыне и аятолле Али Хаменеи, свидетельствуют данные опроса американской исследовательской компании YouGov.
Опрос, проведенный по заказу немецкого информагентства DPA, показал, что 41% немцев считают Трампа самым опасным мировым лидером из пятерки стран - США, Россия, КНР, КНДР, Иран. Так, 17% назвали Ким Чен Ына главной угрозой, по 8% назвали Хаменеи и президента РФ Владимира Путина, тогда как 7% выбрали лидера КНР Си Цзиньпина.
По сравнению с результатами аналогичного опроса прошлого года, картина распределения голосов осталась почти такой же, но показатели всех лидеров снизились. Трампа в прошлогоднем опросе назвали главной угрозой 48% респондентов, Ким Чен Ына - 21%, Путина - 15%. Тогда, в апреле 2018 года, респондентам предоставили выбор между этими тремя лидерами.
Опрос проводился 16-18 декабря, в нем приняли участие 2024 человека.
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