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МАК создал комиссию для расследования жесткой посадки Ми-8 в Эвенкии
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РИА Новости

МАК создал комиссию для расследования жесткой посадки Ми-8 в Эвенкии

14:23 25.12.2019
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© Фото : МЧС РФМесто жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае
© Фото : МЧС РФ
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил о создании комиссии для расследования жесткой посадки вертолета Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края.
В среду в МЧС сообщили, что вертолет Ми-8 при взлете попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку в селе Байкит. По информации МЧС, у воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта. Ми-8 должен был совершить перелет из Байкита на Юрубченское месторождение. На борту находились 24 человека, из них 21 пассажир и три члена экипажа. По последним данным, пострадали 16 человек. СК РФ завел уголовное дело о нарушении правил безопасности и движения и эксплуатации воздушного транспорта.
"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении на сайте МАК.
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае
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Жесткая посадка Ми-8 в Красноярском краеМи-8Следственный комитет РФМежгосударственный авиационный комитетМЧС РФКрасноярский крайЭвенкийский районРоссияПроисшествия
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