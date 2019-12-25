МАК создал комиссию для расследования жесткой посадки Ми-8 в Эвенкии

В среду в МЧС сообщили, что вертолет Ми-8 при взлете попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку в селе Байкит. По информации МЧС, у воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта. Ми-8 должен был совершить перелет из Байкита на Юрубченское месторождение. На борту находились 24 человека, из них 21 пассажир и три члена экипажа. По последним данным, пострадали 16 человек. СК РФ завел уголовное дело о нарушении правил безопасности и движения и эксплуатации воздушного транспорта.