Путин назвал работу по созданию стабильной макроэкономики позитивной

"Говорили о том, что, может быть, не нужно стремиться к тому, что мы сегодня имеем, может быть, дать больше денег в экономику, тогда мы ее немножко раскачаем, разгоним. Но это все сослагательные наклонения. А то, что макроэкономический фундамент дает возможность развития - это совершенно очевидный факт", - добавил Путин.