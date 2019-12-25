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Путин назвал работу по созданию стабильной макроэкономики позитивной
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РИА Новости

Путин назвал работу по созданию стабильной макроэкономики позитивной

14:23 25.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал позитивной работу правительства по созданию стабильной макроэкономической базы в РФ.
"Из того, что нельзя не отметить в качестве позитива - это создание хорошей макроэкономической базы развития. Конечно, это уникальный результат, в нашей новейшей истории ничего подобного не было - правительство вместе с ЦБ вышло на минимальный уровень инфляции", - заявил Путин на встрече с правительством.
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Он отметил, что низкие уровни инфляции неоднократно обсуждались на профильных совещаниях.
"Говорили о том, что, может быть, не нужно стремиться к тому, что мы сегодня имеем, может быть, дать больше денег в экономику, тогда мы ее немножко раскачаем, разгоним. Но это все сослагательные наклонения. А то, что макроэкономический фундамент дает возможность развития - это совершенно очевидный факт", - добавил Путин.
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