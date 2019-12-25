Путин назвал работу по созданию стабильной макроэкономики позитивной

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал позитивной работу правительства по созданию стабильной макроэкономической базы в РФ.
"Из того, что нельзя не отметить в качестве позитива - это создание хорошей макроэкономической базы развития. Конечно, это уникальный результат, в нашей новейшей истории ничего подобного не было - правительство вместе с ЦБ вышло на минимальный уровень инфляции", - заявил Путин на встрече с правительством.
Он отметил, что низкие уровни инфляции неоднократно обсуждались на профильных совещаниях.
"Говорили о том, что, может быть, не нужно стремиться к тому, что мы сегодня имеем, может быть, дать больше денег в экономику, тогда мы ее немножко раскачаем, разгоним. Но это все сослагательные наклонения. А то, что макроэкономический фундамент дает возможность развития - это совершенно очевидный факт", - добавил Путин.