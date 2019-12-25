Минздрав подтвердил данные о 16 пострадавших при ЧП с Ми-8 в Эвенкии

КРАСНОЯРСК, 25 дек - РИА Новости. Число пострадавших при жесткой посадке вертолета Число пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края выросло до 16 человек, госпитализированы пятеро, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

Ранее эти цифры привел источник агентства в экстренных службах.

"Пострадали 16, из них к двум ранее госпитализированы еще трое. У них ушибы", - сказала собеседница агентства.

Вертолет Ми-8 в среду при взлете попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку в эвенкийском селе Байкит. По информации МЧС, у воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта. Ми-8 должен был перелететь из Байкита на Юрубченское месторождение. СК РФ завел уголовное дело о нарушении правил безопасности и движения и эксплуатации воздушного транспорта.