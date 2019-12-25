Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-25T14:21+0300
https://ria.ru/20191225/1562830429.html
Минздрав подтвердил данные о 16 пострадавших при ЧП с Ми-8 в Эвенкии
https://cdn22.img.ria.ru/images/156281/64/1562816422_0:28:1152:676_1036x0_80_0_0_486a3ae31b59fde527ec5b7edd2ac28c.jpg
РИА Новости

Минздрав подтвердил данные о 16 пострадавших при ЧП с Ми-8 в Эвенкии

14:21 25.12.2019
386
© Фото : МЧС РоссииВертолет Ми-8 после жесткой посадки в Красноярском крае
Вертолет Ми-8 после жесткой посадки в Красноярском крае
© Фото : МЧС России
Вертолет Ми-8 после жесткой посадки в Красноярском крае
КРАСНОЯРСК, 25 дек - РИА Новости. Число пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края выросло до 16 человек, госпитализированы пятеро, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Ранее эти цифры привел источник агентства в экстренных службах.
"Пострадали 16, из них к двум ранее госпитализированы еще трое. У них ушибы", - сказала собеседница агентства.
Вертолет Ми-8 в среду при взлете попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку в эвенкийском селе Байкит. По информации МЧС, у воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта. Ми-8 должен был перелететь из Байкита на Юрубченское месторождение. СК РФ завел уголовное дело о нарушении правил безопасности и движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае
Вчера, 11:45
В МЧС не зафиксировали разлива топлива на месте жесткой посадки Ми-8
На борту находились 24 человека: 21 пассажир и три члена экипажа. В Минтрансе региона РИА Новости сообщили, что борт Ми-8 был новый, выпущен в сентябре 2017 года.
000001
Обсудить 0
Жесткая посадка Ми-8 в Красноярском краеМи-8Министерство здравоохранения РФКрасноярский крайПроисшествия
Рекомендуем
Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе
Вертолет Ми-8
Совершивший жесткую посадку Ми-8 приземлился в Коми, уточнил авиаотряд
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае
В МЧС не зафиксировали разлива топлива на месте жесткой посадки Ми-8
Полиция
В Петербурге курьер по доставке еды попытался изнасиловать клиентку
Врач
Врач рассказал о состоянии учителя, на которую напал школьник на Урале
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае
МАК создал комиссию для расследования жесткой посадки Ми-8 в Эвенкии
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае. 25 декабря 2019
Число пострадавших при ЧП с Ми-8 в Красноярском крае достигло шести
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что у правительства нет выходных
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Двоих жителей Забайкалья задержали по делу об убийстве подростка
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае
СК возбудил дело после жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае
Дмитрий Медведев
Медведев пожелал Путину "немножко отдохнуть" в праздники
Открытие мемориала жертвам катастрофы Ту-154 над Черным морем 25 декабря 2016 года
В Сочи возложили венки к памятнику погибшим при крушении Ту-154
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае
Число пострадавших при ЧП с Ми-8 под Красноярском достигло 15 человек
Лайтбокс с навигационными элементами с измененным дизайном, временно размещенный в пилотном режиме на станции Пушкинская
Девушка выжила, упав под поезд на станции метро "Пушкинская" в Москве
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Новгороде завели дело на полицейских, отказавшихся искать подростка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Исследование: четверть российских компаний хотят расширять штат
03:07Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
02:49Британская звезда посоветовала туристам проверить паспорта
02:09Гарик Харламов рассказал, над чем никогда не будет шутить
02:06Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме Насти Ивлеевой
02:00Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице
01:44В Атенском ущелье в Грузии ликвидировали почти все лесные пожары
01:36У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
01:35Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене
01:31Новак объяснил, почему государство оказывает поддержку "Ямалу СПГ"
01:31Бывший супруг норвежской принцессы, писатель Ари Бен покончил с собой
01:24В Саудовской Аравии после многолетних дискуссий отменили ранние браки
01:19РФ и Киев на выходных должны финализировать документы по транзиту газа
01:15Новак рассказал, как новые проекты увеличат производство СПГ
01:11На севере Буркина-Фасо десять солдат погибли во время новой атаки
01:10Рогозин объяснил решение возобновить переговоры с США по Gateway
01:08ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают политиком года
01:01ВЦИОМ выяснил, где россияне планируют встретить Новый год
01:00Господдержка "Евродон-Юг" не спасла предприятие от банкротства
01:00Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания
Лента новостейМолния