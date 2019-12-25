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Культура
2019-12-25T14:15+0300
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В "Современнике" опровергли информацию об ухудшении состояния Волчек
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РИА Новости

В "Современнике" опровергли информацию об ухудшении состояния Волчек

14:15 25.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Московского театра "Современник" Галина Волчек
Художественный руководитель Московского театра Современник Галина Волчек
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Художественный руководитель Московского театра "Современник" Галина Волчек. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Информация о том, что самочувствие художественного руководителя "Современника" Галины Волчек ухудшилось, не соответствует действительности, заявили РИА Новости в пресс-службе театра.
Ранее директор театра Игорь Попов сообщил РИА Новости, что Волчек госпитализирована с воспалением легких в Боткинскую больницу, ее состояние стабильное. В среду в СМИ появилась информация, что ее состояние резко ухудшилось.
"Информация не соответствует действительности. Состояние Галины Борисовны остается стабильным", - сообщили в пресс-службе.
Владимир Путин поздравляет с юбилеем художественного руководителя театра Современник Галину Волчек. 19 декабря 2018
19 декабря 2018, 17:35Культура
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КультураГалина ВолчекСовременник (театр)Культура
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