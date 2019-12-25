В "Современнике" опровергли информацию об ухудшении состояния Волчек

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Информация о том, что самочувствие художественного руководителя "Современника" Галины Волчек ухудшилось, не соответствует действительности, заявили РИА Новости в пресс-службе театра.
Ранее директор театра Игорь Попов сообщил РИА Новости, что Волчек госпитализирована с воспалением легких в Боткинскую больницу, ее состояние стабильное. В среду в СМИ появилась информация, что ее состояние резко ухудшилось.
"Информация не соответствует действительности. Состояние Галины Борисовны остается стабильным", - сообщили в пресс-службе.
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