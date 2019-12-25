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Все пострадавшие при взрыве в доме в Магнитогорске получили выплаты
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РИА Новости

Все пострадавшие при взрыве в доме в Магнитогорске получили выплаты

14:14 25.12.2019
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© РИА Новости / Илья Московец / Перейти в фотобанкДемонтажные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. 12 января 2019
Демонтажные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. 12 января 2019
© РИА Новости / Илья Московец
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 25 дек — РИА Новости. Все пострадавшие после взрыва в жилом доме Магнитогорска Челябинской области получили выплаты, а все желающие переехали, сообщил в среду губернатор Алексей Текслер.
"Задача стояла обеспечить жильем всех жителей 7-го и 8-го подъездов. В итоге 102 квартиры были предоставлены. У жителей остальных подъездов была возможность выбора, и 159 семей переехали. Также были выплачены все средства пострадавшим", - сказал глава региона во время прямой линии с жителями области.
Текслер добавил, что в целом все задачи выполнены.
В Магнитогорске 31 декабря 2018 года произошел взрыв в жилом доме, погибли 39 человек.
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Взрыв газа в жилом доме в МагнитогорскеАлексей ТекслерМагнитогорскЧелябинская областьОбщество
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