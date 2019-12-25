Все пострадавшие при взрыве в доме в Магнитогорске получили выплаты

"Задача стояла обеспечить жильем всех жителей 7-го и 8-го подъездов. В итоге 102 квартиры были предоставлены. У жителей остальных подъездов была возможность выбора, и 159 семей переехали. Также были выплачены все средства пострадавшим", - сказал глава региона во время прямой линии с жителями области.