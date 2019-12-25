Синоптик предупредил о новой волне тепла в новогоднюю ночь в Москве

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Новогодняя ночь в столице будет теплой, сообщил агентству "Москва" замруководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
По словам метеоролога, на этой неделе ожидается "предновогодняя погода": температура опустится до минус пяти градусов ночью и до минус трех днем. В ближайшие дни выпадет снег, однако к Новому году он растает.
"К сожалению, 30 и 31 декабря будет тепло. <…> Температура будет близка к нулю. Если повезет, может, будет небольшой минус ночью и возможны небольшие осадки в виде мокрого снега из-за волны тепла", — сказал Цыганков.
Как объяснил синоптик, такая теплая погода обусловлена приходом циклона с севера.