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2019-12-25T14:18+0300
https://ria.ru/20191225/1562829954.html
Синоптик предупредил о новой волне тепла в новогоднюю ночь в Москве
https://cdn22.img.ria.ru/images/151205/73/1512057346_0:140:3072:1868_1036x0_80_0_0_98d3fd4bf7b6ac81a1a8fc6748a53366.jpg
РИА Новости

Синоптик предупредил о новой волне тепла в новогоднюю ночь в Москве

14:12 25.12.2019 (обновлено: 14:18 25.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВо время празднования Нового года в Москве
Во время празднования Нового года в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Новогодняя ночь в столице будет теплой, сообщил агентству "Москва" замруководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
По словам метеоролога, на этой неделе ожидается "предновогодняя погода": температура опустится до минус пяти градусов ночью и до минус трех днем. В ближайшие дни выпадет снег, однако к Новому году он растает.

"К сожалению, 30 и 31 декабря будет тепло. <…> Температура будет близка к нулю. Если повезет, может, будет небольшой минус ночью и возможны небольшие осадки в виде мокрого снега из-за волны тепла", — сказал Цыганков.

Как объяснил синоптик, такая теплая погода обусловлена приходом циклона с севера.
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