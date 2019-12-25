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В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев из Иордании и Ливана
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РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев из Иордании и Ливана

14:11 25.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Свыше 900 беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 906 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 394 человека (женщин – 118, детей – 201), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 512 человек (женщин – 154, детей – 261)", - говорится в сообщении.
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По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территории. Также специалисты уничтожили 37 взрывоопасных предметов.
Отмечается, что за сутки восстановлены два жилых дома и хлебопекарня.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в РФ
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