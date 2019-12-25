Эксперт оценил сообщение о "репетиции" наступления НАТО на Россию

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. У НАТО нет военного превосходства над Россией, заявил РИА Новости председатель президиума общественной организации "Офицеры России" генерал-майор Сергей Липовой, комментируя "репетицию" наступления на РФ войск альянса.
Немецкое издание Junge Welt ранее сообщило, что на учениях НАТО "Защитник Европы 2020", для которых США перебросят 20 тысяч солдат (это самое крупное размещение американских военных в Европе за последние 25 лет) будет отрепетировано "наступление на случай войны против России". В материале отмечается, что военных переправят в Польшу и Прибалтику — "как можно ближе к российской границе".
По словам Липового, чтобы "реально вести боевые действия с Россией", НАТО нужно на постоянной основе размещать огромный военный контингент в восточной Европе и странах Балтии, но "денег на это нет".
"А даже если бы были – это было бы бессмысленным, поскольку реального военного превосходства над Россией у НАТО нет. Поэтому все подобные учения – лишь демонстрация и попытка оправдать перед гражданами Европы огромные финансовые затраты альянса, пугая угрозой России", - сказал эксперт.
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Он также отметил, что "учения НАТО в принципе не могут угрожать России". "Слово "угроза" неприменимо к стране, у которой есть гиперзвуковые комплексы "Кинжал", комплексы "Пересвет", межконтинентальный комплекс "Авангард", создаются ракеты "Сармат" и "Циркон", - заключил он.
Всего в учениях "Защитник Европы 2020" примут участие около 37 тысяч военных из разных стран. США планируют провести переброску сил в феврале-апреле.