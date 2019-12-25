Эксперт оценил сообщение о "репетиции" наступления НАТО на Россию

"Если это не звоночек, то что?" Эксперт о "репетиции" НАТО атаки на РФ

Члены Североатлантического альянса отрепетируют наступление на случай войны против России, пишут немецкие СМИ. В эфире радио Sputnik военный обозреватель Юрий Котенок прокомментировал публикацию.