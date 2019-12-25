Депутат рассказал, кому нужен "новогодний капитал"

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. "Новогодний капитал" могли бы получать одинокие пенсионеры, для которых затраты на подготовку к празднику будут превышать 25% от пенсии, следует из письма депутата Госдумы Бориса Чернышова главе Минтруда.
Ранее Чернышов направил министру труда и соцзащиты Максиму Топилину письмо с предложением ввести в России "новогодний капитал" для пенсионеров, чтобы они могли потратить его на подготовку к празднику. Размер выплат предлагается привязать к средней сумме пенсий по регионам России.
"Предлагаемое финансирование должно предназначаться тем одиноким пенсионерам России, ежемесячный доход которых не покрывает расходы празднования Нового года, превышающие 25% от суммы пенсии", — говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.