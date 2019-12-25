Депутат рассказал, кому нужен "новогодний капитал"

Ранее Чернышов направил министру труда и соцзащиты Максиму Топилину письмо с предложением ввести в России "новогодний капитал" для пенсионеров, чтобы они могли потратить его на подготовку к празднику. Размер выплат предлагается привязать к средней сумме пенсий по регионам России.