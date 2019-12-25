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Новый год—2020
2019-12-25T22:56+0300
https://ria.ru/20191225/1562829363.html
Депутат рассказал, кому нужен "новогодний капитал"
https://cdn24.img.ria.ru/images/156272/27/1562722798_0:242:3072:1970_1036x0_80_0_0_0345816b003bd1447337ac064996db3f.jpg
РИА Новости

Депутат рассказал, кому нужен "новогодний капитал"

14:00 25.12.2019 (обновлено: 22:56 25.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУкрашение новогодней елки
Украшение новогодней елки
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Украшение новогодней елки. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. "Новогодний капитал" могли бы получать одинокие пенсионеры, для которых затраты на подготовку к празднику будут превышать 25% от пенсии, следует из письма депутата Госдумы Бориса Чернышова главе Минтруда.
Ранее Чернышов направил министру труда и соцзащиты Максиму Топилину письмо с предложением ввести в России "новогодний капитал" для пенсионеров, чтобы они могли потратить его на подготовку к празднику. Размер выплат предлагается привязать к средней сумме пенсий по регионам России.
Новогодняя елка
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"Предлагаемое финансирование должно предназначаться тем одиноким пенсионерам России, ежемесячный доход которых не покрывает расходы празднования Нового года, превышающие 25% от суммы пенсии", — говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
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Новый год—2020Борис Чернышов (депутат)Госдума РФМаксим ТопилинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Очередной популистский бред от ЛДПР
25 декабря, 14:54
cclayman1983
2520005
Хватит выдумывать,господа народные избранники,хотим пенсию как у вас. Что слабо?
25 декабря, 16:59
Gennadi Pliouchtch
2000000
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