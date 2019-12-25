Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-25T13:59+0300
https://ria.ru/20191225/1562829291.html
Чижов рассказал о переговорах России и Украины по газу
https://cdn23.img.ria.ru/images/155535/37/1555353738_0:90:3098:1833_1036x0_80_0_0_34943763195cafc70d9b81c7e20d4cd8.jpg
РИА Новости

Чижов рассказал о переговорах России и Украины по газу

13:59 25.12.2019
721
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Ключевое значение в достижении договоренности по транзиту российского газа в Евросоюз имел двусторонний диалог между РФ и Украиной, заявил РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
"При всем уважении к Еврокомиссии и лично к ее вице-председателю Марошу Шефчовичу, который действительно задействовал немалую часть своего личного политического капитала ради достижения успеха переговоров, я все же думаю, что на данном этапе ключевое значение имел двусторонний диалог между Россией и Украиной", - ответил он на вопрос, сыграл ли ЕС значимую роль в достижении договоренности в рамках газовых переговоров.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак
23 декабря, 14:09
Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет
Он отметил, что Шефчович с декабря нынешнего года формально больше не занимается вопросами энергетики в Еврокомиссии. "Тем не менее, он добился, чтобы ему продлили мандат на ведение трехсторонних газовых переговоров до их завершения", - сказал Чижов.
Россия и Украина при посредничестве Еврокомиссии вели трехсторонние переговоры о продолжении транзита российского газа в Евросоюз после 2019 года, поскольку истекает действующий контракт на такие поставки. В последние недели российская и украинская стороны вели двусторонний диалог, а 19 декабря в Берлине прошли встречи с участием Еврокомиссии, куда прибыли российский и украинский министры энергетики и вице-председатель Шефчович.
В итоге Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. Так, компании подпишут соглашение о выплате "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза" по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и об отказе сторон от исков, по которым нет окончательного решения, а правительство Украины подпишет мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.
Рабочий на газовой станции на Украине
21 декабря, 12:44
Эксперт оценил договоренности России и Украины по газу
6220118
Обсудить 0
Марош ШефчовичВладимир ЧижовЕвросоюзРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Учения НАТО
Эксперт оценил сообщение о "репетиции" наступления НАТО на Россию
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали данные о призванном в армию сотруднике ФБК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: Минск может выбрать альтернативу при покупке энергоресурсов
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
В договоренностях с Украиной прописали минимальный объем транзита газа
Строительство трубопровода Северный поток - 2 в Лубмине
Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по "Северному потоку — 2"
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на вокзал Севастополя
В СФ прокомментировали уголовное дело из-за поезда в Крым на Украине
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Козак рассказал, зачем России нужен транзит газа через Украину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Кремль прокомментировал слова Лукашенко о "раздорожье" между странами
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили слова Лукашенко о реверсе по нефтепроводу "Дружба"
Саломе Зурабишвили
В Грузии предложили диалог с Россией по примеру "нормандского формата"
Смоленск
Украинский журналист захотел присоединить Крым и Смоленск к Литве
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили идею переговоров с Грузией в "нормандском формате"
Линии электропередачи во Львовской области
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Немцы считают, что Трамп больше угрожает миру, чем Ким Чен Ын
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
Новак оценил вероятность того, что Allseas не достроит Nord Stream 2
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
02:49Британская звезда посоветовала туристам проверить паспорта
02:09Гарик Харламов рассказал, над чем никогда не будет шутить
02:06Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме Насти Ивлеевой
02:00Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице
01:44В Атенском ущелье в Грузии ликвидировали почти все лесные пожары
01:36У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
01:35Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене
01:31Новак объяснил, почему государство оказывает поддержку "Ямалу СПГ"
01:31Бывший супруг норвежской принцессы, писатель Ари Бен покончил с собой
01:24В Саудовской Аравии после многолетних дискуссий отменили ранние браки
01:19РФ и Киев на выходных должны финализировать документы по транзиту газа
01:15Новак рассказал, как новые проекты увеличат производство СПГ
01:11На севере Буркина-Фасо десять солдат погибли во время новой атаки
01:10Рогозин объяснил решение возобновить переговоры с США по Gateway
01:08ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают политиком года
01:01ВЦИОМ выяснил, где россияне планируют встретить Новый год
01:00Господдержка "Евродон-Юг" не спасла предприятие от банкротства
01:00Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания
00:57ВЦИОМ определил, какой скандал 2019 года россияне считают главным
Лента новостейМолния