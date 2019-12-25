Чижов рассказал о переговорах России и Украины по газу

БРЮССЕЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Ключевое значение в достижении договоренности по транзиту российского газа в Евросоюз имел двусторонний диалог между РФ и Ключевое значение в достижении договоренности по транзиту российского газа в Евросоюз имел двусторонний диалог между РФ и Украиной , заявил РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов

"При всем уважении к Еврокомиссии и лично к ее вице-председателю Марошу Шефчовичу , который действительно задействовал немалую часть своего личного политического капитала ради достижения успеха переговоров, я все же думаю, что на данном этапе ключевое значение имел двусторонний диалог между Россией и Украиной", - ответил он на вопрос, сыграл ли ЕС значимую роль в достижении договоренности в рамках газовых переговоров.

Он отметил, что Шефчович с декабря нынешнего года формально больше не занимается вопросами энергетики в Еврокомиссии. "Тем не менее, он добился, чтобы ему продлили мандат на ведение трехсторонних газовых переговоров до их завершения", - сказал Чижов.

Россия и Украина при посредничестве Еврокомиссии вели трехсторонние переговоры о продолжении транзита российского газа в Евросоюз после 2019 года, поскольку истекает действующий контракт на такие поставки. В последние недели российская и украинская стороны вели двусторонний диалог, а 19 декабря в Берлине прошли встречи с участием Еврокомиссии, куда прибыли российский и украинский министры энергетики и вице-председатель Шефчович.

В итоге Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.