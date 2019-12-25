Немцы больше доверяют Макрону, чем Меркель, показал опрос

Париж стоит пенсии. Эммануэль Макрон допустил свое переизбрание Эммануэль Макрон сделал ход даже не конем, а единорогом. Тем, что в природе не существует, но в воображении выглядит красиво. Президент Франции отказался от президентской пенсии, но не от второго срока.