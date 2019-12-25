Число пострадавших при ЧП с Ми-8 в Красноярском крае выросло до 16

КРАСНОЯРСК, 25 дек — РИА Новости. При жесткой посадке вертолета Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края пострадали 16 человек, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
Пятеро пострадавших госпитализированы с ушибами, остальные 11 находятся на амбулаторном лечении.
Инцидент произошел утром в селе Байкит. Вертолет авиакомпании "Красноярские авиалинии" направлялся на Юрубченское месторождение, но упал при взлете, попав в снежный вихрь. Всего на борту были 24 человека, включая трех членов экипажа.
По предварительным данным, у воздушного судна повреждены хвостовая балка и лопасти несущего винта. В региональном Минтрансе РИА Новости сообщили, что машина была новой, 2017 года выпуска.
Международный авиационный комитет сформировал комиссию для расследования обстоятельств ЧП. Возбуждено уголовное дело.