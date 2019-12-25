Число пострадавших при ЧП с Ми-8 в Красноярском крае выросло до 16

В МЧС не зафиксировали разлива топлива на месте жесткой посадки Ми-8

В МЧС не зафиксировали разлива топлива на месте жесткой посадки Ми-8

По предварительным данным, у воздушного судна повреждены хвостовая балка и лопасти несущего винта. В региональном Минтрансе РИА Новости сообщили, что машина была новой, 2017 года выпуска.