Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-25T19:53+0300
https://ria.ru/20191225/1562829074.html
Число пострадавших при ЧП с Ми-8 в Красноярском крае выросло до 16
https://cdn22.img.ria.ru/images/156281/64/1562816422_0:28:1152:676_1036x0_80_0_0_486a3ae31b59fde527ec5b7edd2ac28c.jpg
РИА Новости

Число пострадавших при ЧП с Ми-8 в Красноярском крае выросло до 16

13:54 25.12.2019 (обновлено: 19:53 25.12.2019)
1954
© Фото : МЧС РоссииВертолет Ми-8 после жесткой посадки в Красноярском крае
Вертолет Ми-8 после жесткой посадки в Красноярском крае
© Фото : МЧС России
Вертолет Ми-8 после жесткой посадки в Красноярском крае
КРАСНОЯРСК, 25 дек — РИА Новости. При жесткой посадке вертолета Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края пострадали 16 человек, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
Пятеро пострадавших госпитализированы с ушибами, остальные 11 находятся на амбулаторном лечении.
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае
Вчера, 11:45
В МЧС не зафиксировали разлива топлива на месте жесткой посадки Ми-8
Инцидент произошел утром в селе Байкит. Вертолет авиакомпании "Красноярские авиалинии" направлялся на Юрубченское месторождение, но упал при взлете, попав в снежный вихрь. Всего на борту были 24 человека, включая трех членов экипажа.
По предварительным данным, у воздушного судна повреждены хвостовая балка и лопасти несущего винта. В региональном Минтрансе РИА Новости сообщили, что машина была новой, 2017 года выпуска.
Международный авиационный комитет сформировал комиссию для расследования обстоятельств ЧП. Возбуждено уголовное дело.
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае
Вчера, 10:54
СК возбудил дело после жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае
0021317
Обсудить 0
Жесткая посадка Ми-8 в Красноярском краеМи-8Следственный комитет РФКрасноярский крайПроисшествия
Рекомендуем
Элина Валиева
В посольстве сообщили подробности гибели пианистки Валиевой в Венгрии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Кремль прокомментировал слова Лукашенко о "раздорожье" между странами
Лайтбокс с навигационными элементами с измененным дизайном, временно размещенный в пилотном режиме на станции Пушкинская
Девушка выжила, упав под поезд на станции метро "Пушкинская" в Москве
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
На Украине возбудили дело после проезда поезда по Крымскому мосту
Церемония вывода АПЛ Новосибирск из эллинга АО ПО Севмаш
Первую серийную атомную подлодку проекта "Ясень-М" спустили на воду
Врач
Врач рассказал о состоянии учителя, на которую напал школьник на Урале
Во время празднования Нового года в Москве
Синоптик предупредил о новой волне тепла в новогоднюю ночь в Москве
Президент США Дональд Трамп во Флориде
США: на русских надо еще надавить, победа близка
Президент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи. 11 декабря 2019
Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага РФ
Пилот севшего в поле A321 рассказал, как изменилась его жизнь
Американские военные во время учений
Немецкое СМИ уличило НАТО в "репетиции" наступления на Россию
Презентация макета российско-китайского самолета CR929
Экипаж российско-китайского лайнера хотят сократить до одного пилота
Мать с новорожденным ребенком
Ученые выяснили, когда начинается старение человека
Начальник управления в центральном аппарате ФТС России Александр Кизлык в Басманном районном суде Москвы
Задержанный генерал ФТС оказался долларовым миллионером
Истребитель Т-50 (Су-57)
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
02:49Британская звезда посоветовала туристам проверить паспорта
02:09Гарик Харламов рассказал, над чем никогда не будет шутить
02:06Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме Насти Ивлеевой
02:00Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице
01:44В Атенском ущелье в Грузии ликвидировали почти все лесные пожары
01:36У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
01:35Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене
01:31Новак объяснил, почему государство оказывает поддержку "Ямалу СПГ"
01:31Бывший супруг норвежской принцессы, писатель Ари Бен покончил с собой
01:24В Саудовской Аравии после многолетних дискуссий отменили ранние браки
01:19РФ и Киев на выходных должны финализировать документы по транзиту газа
01:15Новак рассказал, как новые проекты увеличат производство СПГ
01:11На севере Буркина-Фасо десять солдат погибли во время новой атаки
01:10Рогозин объяснил решение возобновить переговоры с США по Gateway
01:08ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают политиком года
01:01ВЦИОМ выяснил, где россияне планируют встретить Новый год
01:00Господдержка "Евродон-Юг" не спасла предприятие от банкротства
01:00Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания
00:57ВЦИОМ определил, какой скандал 2019 года россияне считают главным
Лента новостейМолния