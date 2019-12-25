Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-25T13:51+0300
https://ria.ru/20191225/1562828950.html
В Кремле прокомментировали данные о призванном в армию сотруднике ФБК
https://cdn23.img.ria.ru/images/156258/22/1562582231_0:139:2908:1775_1036x0_80_0_0_2a51bdaccdf2334651c974572a6ed833.jpg
РИА Новости

В Кремле прокомментировали данные о призванном в армию сотруднике ФБК

13:51 25.12.2019
1602
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В Кремле видели сообщения СМИ о якобы принудительной отправке сотрудника Фонда борьбы с коррупцией в армию и считают, что если он уклонялся от службы, то все было сделано в рамках закона, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова якобы принудительно увезли на прохождение срочной службы в армии на архипелаге Новая Земля в Архангельской области.
Монеты с логотипом криптовалюты биткоин
18 декабря, 18:56
RT изучил динамику транзакций на биткоин-кошелек штаба ФБК*
"Мы видели, действительно, сообщения СМИ на этот счет. Опять же, мне тяжело комментировать, потому что я не знаю, уклонялся ли он от призыва, если уклонялся, то долго ли он делал это. Если он уклонялся от призыва, он нарушал соответствующий закон РФ. Поэтому я не думаю, что это на что-то бросает тень", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, не считают ли в Кремле, что данная ситуация влияет на имидж армии.
"Если человек не уклонялся от службы в армии, и это произошло, это очень плохо. Если он уклонялся и таким образом был призван, то все сделано в строгом соответствии с законодательством", - добавил он.
Здание Министерства Юстиции России
9 октября, 21:25
Минюст России раскрыл источники финансирования ФБК как иноагента
78111034
Обсудить 4
Фонд борьбы с коррупциейДмитрий ПесковРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Кремль прокомментировал слова Лукашенко о "раздорожье" между странами
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Чижов рассказал о переговорах России и Украины по газу
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили слова Лукашенко о реверсе по нефтепроводу "Дружба"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: Минск может выбрать альтернативу при покупке энергоресурсов
Учения НАТО
Эксперт оценил сообщение о "репетиции" наступления НАТО на Россию
Элина Валиева
В посольстве сообщили подробности гибели пианистки Валиевой в Венгрии
Логотип компании Яндекс
В Госдуме прокомментировали правила "Яндекса" для СМИ
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
На Украине возбудили дело после проезда поезда по Крымскому мосту
Строительство трубопровода Северный поток - 2 в Лубмине
Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по "Северному потоку — 2"
Смоленск
Украинский журналист захотел присоединить Крым и Смоленск к Литве
Американские военные во время учений
Немецкое СМИ уличило НАТО в "репетиции" наступления на Россию
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев
Путин раскритиковал доклад Гордеева
Шины
В Подольске мужчина проткнул шины более 70 машин
Укладка труб газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Швеции
Минпромторг оценил перспективы создания судна-трубоукладчика
Мать с новорожденным ребенком
Ученые выяснили, когда начинается старение человека
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
02:49Британская звезда посоветовала туристам проверить паспорта
02:09Гарик Харламов рассказал, над чем никогда не будет шутить
02:06Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме Насти Ивлеевой
02:00Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице
01:44В Атенском ущелье в Грузии ликвидировали почти все лесные пожары
01:36У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
01:35Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене
01:31Новак объяснил, почему государство оказывает поддержку "Ямалу СПГ"
01:31Бывший супруг норвежской принцессы, писатель Ари Бен покончил с собой
01:24В Саудовской Аравии после многолетних дискуссий отменили ранние браки
01:19РФ и Киев на выходных должны финализировать документы по транзиту газа
01:15Новак рассказал, как новые проекты увеличат производство СПГ
01:11На севере Буркина-Фасо десять солдат погибли во время новой атаки
01:10Рогозин объяснил решение возобновить переговоры с США по Gateway
01:08ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают политиком года
01:01ВЦИОМ выяснил, где россияне планируют встретить Новый год
01:00Господдержка "Евродон-Юг" не спасла предприятие от банкротства
01:00Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания
00:57ВЦИОМ определил, какой скандал 2019 года россияне считают главным
Лента новостейМолния