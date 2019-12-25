В Кремле прокомментировали данные о призванном в армию сотруднике ФБК

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В Кремле видели сообщения СМИ о якобы принудительной отправке сотрудника Фонда борьбы с коррупцией в армию и считают, что если он уклонялся от службы, то все было сделано в рамках закона, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова якобы принудительно увезли на прохождение срочной службы в армии на архипелаге Новая Земля в Архангельской области.
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"Мы видели, действительно, сообщения СМИ на этот счет. Опять же, мне тяжело комментировать, потому что я не знаю, уклонялся ли он от призыва, если уклонялся, то долго ли он делал это. Если он уклонялся от призыва, он нарушал соответствующий закон РФ. Поэтому я не думаю, что это на что-то бросает тень", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, не считают ли в Кремле, что данная ситуация влияет на имидж армии.
"Если человек не уклонялся от службы в армии, и это произошло, это очень плохо. Если он уклонялся и таким образом был призван, то все сделано в строгом соответствии с законодательством", - добавил он.
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