В Кремле прокомментировали данные о призванном в армию сотруднике ФБК

"Мы видели, действительно, сообщения СМИ на этот счет. Опять же, мне тяжело комментировать, потому что я не знаю, уклонялся ли он от призыва, если уклонялся, то долго ли он делал это. Если он уклонялся от призыва, он нарушал соответствующий закон РФ. Поэтому я не думаю, что это на что-то бросает тень", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, не считают ли в Кремле, что данная ситуация влияет на имидж армии.