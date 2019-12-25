Россия зафиксировала 49 нарушений перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 49 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 14, Латакия – 14, Хама – 11, Алеппо – 10. Турецкой частью представительства зафиксировано 25 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 11, Латакия – шесть, Алеппо – четыре, Хама – четыре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток центр по примирению провел две гуманитарные акции. В населенном пункте Рахаджан провинции Идлиб выдано 350 продовольственных наборов весом 1,189 тонны. В населенном пункте Гузалия провинции Хасеке выдано 500 продовольственных наборов весом 1,712 тонны.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.