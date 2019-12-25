В аэропорту Нового Уренгоя наблюдались перебои с интернетом

"Сегодня с 9.20 (7.20 мск) до 10.30 (8.30 мск) в аэропорту Новый Уренгой наблюдались перебои с работой сети интернет, что негативно сказалось на функционировании ряда сервисов авиаузла, в частности системы регистрации", - заявили в пресс-службе.

По словам представителя воздушной гавани, во избежание задержек рейсов некоторые пассажиры и их багаж были зарегистрированы агентами по перевозкам и представителями авиакомпаний в ручном режиме. В настоящее время работоспособность сервисов полностью восстановлена, добавил собеседник агентства.