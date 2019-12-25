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2019-12-25T13:44+0300
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В аэропорту Нового Уренгоя наблюдались перебои с интернетом
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РИА Новости

В аэропорту Нового Уренгоя наблюдались перебои с интернетом

13:44 25.12.2019
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CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / TBIT /
Клавиатура компьютера. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 дек - РИА Новости. Перебои с работой интернета наблюдались в среду в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО), это негативно сказалось на функционировании ряда сервисов, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
"Сегодня с 9.20 (7.20 мск) до 10.30 (8.30 мск) в аэропорту Новый Уренгой наблюдались перебои с работой сети интернет, что негативно сказалось на функционировании ряда сервисов авиаузла, в частности системы регистрации", - заявили в пресс-службе.
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
Вчера, 09:16
В аэропорту "Кольцово" часть сервисов не работала из-за сбоев в Сети
По словам представителя воздушной гавани, во избежание задержек рейсов некоторые пассажиры и их багаж были зарегистрированы агентами по перевозкам и представителями авиакомпаний в ручном режиме. В настоящее время работоспособность сервисов полностью восстановлена, добавил собеседник агентства.
Утром в среду о перебоях в работе интернета сообщали РИА Новости в другом аэропорту Уральского федерального округа - Кольцово в Екатеринбурге. Примечательно, что проблемы с сетью в авиаузле начались в то же самое время, что и в Новом Уренгое, и продлились примерно столько же. Причины произошедшего выясняются.
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КольцовоНовый УренгойОбщество
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