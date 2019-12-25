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Туризм
2019-12-25T14:59+0300
https://ria.ru/20191225/1562828444.html
АТОР: электронные визы увеличат турпоток в Россию на 30 процентов
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РИА Новости

АТОР: электронные визы увеличат турпоток в Россию на 30 процентов

14:59 25.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновТурист на Красной площади в Москве
Турист на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Введение по всей территории РФ электронных виз для граждан 53 стран с 2021 года приведет к увеличению въездного турпотока как минимум на 30 процентов, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Выступая на брифинге "Новая эпоха туристической отрасли. Что ждет нас в 2020 году", она отметила, что по очень пессимистичному прогнозу аналитиков, рост турпотока в Россию после повсеместного введения электронных виз может составить 30 процентов.
"Согласно предварительному списку, правом получения электронной визы смогут воспользоваться граждане из 53 стран. В нем очень много азиатских государств, но есть и европейские страны. Рост въездного спроса в совокупности по этим странам в 30 процентов — это самый пессимистичный прогноз", — сказала Ломидзе.
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