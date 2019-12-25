АТОР: электронные визы увеличат турпоток в Россию на 30 процентов

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Введение по всей территории РФ электронных виз для граждан 53 стран с 2021 года приведет к увеличению въездного турпотока как минимум на 30 процентов, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Выступая на брифинге "Новая эпоха туристической отрасли. Что ждет нас в 2020 году", она отметила, что по очень пессимистичному прогнозу аналитиков, рост турпотока в Россию после повсеместного введения электронных виз может составить 30 процентов.