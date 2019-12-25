Суд оставил фонд Free Russia в списке нежелательных организаций

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы в среду признал законным решение о включении зарегистрированного в США фонда "Свободная Россия" в список нежелательных организаций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд отказал в удовлетворении исковых требований, мы будем обжаловать решение, когда получим мотивировочную часть", - сказал адвокат Вадим Прохоров.
"Фонд за все время существования не занимался ни на территории Российской Федерации, ни где-то еще какой-то незаконной или противоправной деятельностью, ни разу не привлекался к административной либо иной установленной законом ответственности, не получал каких-либо претензий либо предупреждений от властей", - заявил Прохоров.
Фонд "Свободная Россия" (Free Russia Foundation/Free Russia) - некоммерческая организация, зарегистрированная на территории США. Президентом является гражданка России Наталия Арно (Будаева).
Летом Минюст объявил, что американский фонд Free Russia ("Свободная Россия") включен в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана в России нежелательной. Генпрокуратура заявила, что деятельность фонда угрожает конституционному строю и безопасности РФ.
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При этом ведомства, указывает истец, не обращались к представителям организации за какими-либо разъяснениями и не уведомили о принятом решении. Истец настаивает, что ни фонд, ни его сотрудники законодательство не нарушали.
Теперь фонд должен прекратить деятельность российских структурных подразделений, не сможет распространять информационные материалы и проводить мероприятия. Банки должны отказать в проведении операций с денежными средствами и должны сообщать о попытках таких операций в орган, занимающийся противодействием легализации денежных средств. Сотрудников могут привлечь к административной ответственности. Помимо этого, законодательством установлена и уголовная ответственность - статья 284.1 УК РФ устанавливает санкцию до 6 лет лишения свободы.