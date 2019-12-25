Роструд проследит за переходом на электронные трудовые

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Роструд будет мониторить переход на электронные трудовые книжки, сообщается на сайте ведомства.

"Роструд во взаимодействии с органами государственной власти в регионах будет осуществлять мониторинг реализации работодателями мероприятий по переходу к формированию информации о трудовой деятельности и трудовом стаже работника в электронном виде", - говорится в сообщении.

2020 год станет переходным для введения электронной трудовой. До 1 июля все работодатели должны будут письменно проинформировать сотрудников о возможности сделать выбор: оставить трудовую в бумажной форме или перейти на электронную.

Соответствующее заявление нужно будет подать с 1 июля до 31 декабря. Поменять электронную трудовую книжку обратно на бумажную будет нельзя, такой процесс не предусмотрен законом. Для работников, которые не подадут заявление в течение 2020 года, несмотря на то, что они трудоустроены, работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге.