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2019-12-25T13:37+0300
https://ria.ru/20191225/1562827883.html
Лавров обсудил с главой МИД Италии урегулирование ситуации в Ливии
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РИА Новости

Лавров обсудил с главой МИД Италии урегулирование ситуации в Ливии

13:37 25.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Министры иностранных дел России и Италии Сергей Лавров и Луиджи Ди Майо обсудили по телефону ситуацию в Ливии, подчеркнули необходимость поощрять межливийский диалог, сообщили в МИД РФ.
Разговор состоялся по инициативе итальянской стороны.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
12 декабря, 16:25
Встреча глав МИД и Минобороны России и Италии прорабатывается
"В ходе обмена мнениями по актуальным темам международной повестки дня особое внимание было уделено стабилизации ситуации в Ливии. С обеих сторон была подчеркнута необходимость максимальной координации усилий по международному сопровождению процесса мирного ливийского урегулирования при сохранении центральной роли ООН", - указали в российском МИД.
"Министры согласились с необходимостью концентрации усилий на поощрении диалога между ливийскими сторонами при учете интересов соседей Ливии и других стран региона", - подчеркнули в ведомстве.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
6 декабря, 17:46
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Главы МИД России и Италии обсудили также ряд вопросов двусторонней повестки.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
Вице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного Движения 5 звезд (Д5З) Луиджи Ди Майо
6 декабря, 17:19
Переговоры между Россией и Италией пройдут в начале 2020 года
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Луиджи Ди МайоСергей ЛавровМИД РФЛивияРоссияИталияВ мире
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