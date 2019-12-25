Лавров обсудил с главой МИД Италии урегулирование ситуации в Ливии

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Министры иностранных дел России и Италии Сергей Лавров и Луиджи Ди Майо обсудили по телефону ситуацию в Ливии, подчеркнули необходимость поощрять межливийский диалог, сообщили в МИД РФ.
Разговор состоялся по инициативе итальянской стороны.
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"В ходе обмена мнениями по актуальным темам международной повестки дня особое внимание было уделено стабилизации ситуации в Ливии. С обеих сторон была подчеркнута необходимость максимальной координации усилий по международному сопровождению процесса мирного ливийского урегулирования при сохранении центральной роли ООН", - указали в российском МИД.
"Министры согласились с необходимостью концентрации усилий на поощрении диалога между ливийскими сторонами при учете интересов соседей Ливии и других стран региона", - подчеркнули в ведомстве.
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Главы МИД России и Италии обсудили также ряд вопросов двусторонней повестки.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
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