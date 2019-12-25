Медведев выразил соболезнования близким генерала Гареева

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким генерала армии Махмута Гареева, скончавшегося на 97-м году жизни, сообщил РИА Новости пресс-секретарь премьера Олег Осипов.
Бывший заместитель начальника Генштаба ВС СССР, президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев скончался в ночь на среду.
Махмут Гареев родился 23 июля 1923 года в Челябинске. В 1941 году окончил Ташкентское пехотное училище. Прослужил в армии более 50 лет. Участник Великой Отечественной войны. Несколько раз был ранен и контужен. Находился на военно-дипломатической работе. Последняя должность - заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил СССР. Президент Академии военных наук с 1995 года.