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Медведев выразил соболезнования близким генерала Гареева
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РИА Новости

Медведев выразил соболезнования близким генерала Гареева

13:35 25.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев
 Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким генерала армии Махмута Гареева, скончавшегося на 97-м году жизни, сообщил РИА Новости пресс-секретарь премьера Олег Осипов.
Бывший заместитель начальника Генштаба ВС СССР, президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев скончался в ночь на среду.
Махмут Гареев родился 23 июля 1923 года в Челябинске. В 1941 году окончил Ташкентское пехотное училище. Прослужил в армии более 50 лет. Участник Великой Отечественной войны. Несколько раз был ранен и контужен. Находился на военно-дипломатической работе. Последняя должность - заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил СССР. Президент Академии военных наук с 1995 года.
Президент Академии военных наук РФ, генерал армии Махмут Гареев. Архивное фото
7 мая 2018, 14:40
Путин наградил генерала армии Махмута Гареева орденом Александра Невского
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Олег ОсиповМахмут ГареевДмитрий МедведевМоскваЧелябинскСССРБезопасностьВ мире
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