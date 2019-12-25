При Росгвардии могут создать общественный совет

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. При Росгвардии может быть создан общественный совет для оценки событий на протестах, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, который в 2016-2018 годах занимал должность советника директора Росгвардии.
"Что касается действий сотрудников Росгвардии на протестных акциях. В ведомстве сейчас обсуждается вопрос создания общественного совета. Мне кажется, что члены такого общественного совета могли бы присутствовать на проведении санкционированных или несанкционированных мероприятий и своими глазами видеть, что там происходит", - сказал Хинштейн.