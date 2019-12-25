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При Росгвардии могут создать общественный совет
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РИА Новости

При Росгвардии могут создать общественный совет

13:35 25.12.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники Росгвардии. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. При Росгвардии может быть создан общественный совет для оценки событий на протестах, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, который в 2016-2018 годах занимал должность советника директора Росгвардии.
"Что касается действий сотрудников Росгвардии на протестных акциях. В ведомстве сейчас обсуждается вопрос создания общественного совета. Мне кажется, что члены такого общественного совета могли бы присутствовать на проведении санкционированных или несанкционированных мероприятий и своими глазами видеть, что там происходит", - сказал Хинштейн.
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